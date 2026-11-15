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Fatih Altaylı'nın 4 Yıl 2 Aylık Cezası İçin Bozma Kararı Verildi: Altaylı, 190 Gün Tutuklu Kalmıştı

Fatih Altaylı'nın 4 Yıl 2 Aylık Cezası İçin Bozma Kararı Verildi: Altaylı, 190 Gün Tutuklu Kalmıştı

Gündem
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
15.11.2026 - 16:54
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Gazeteci Fatih Altaylı'ya YouTube yayınındaki sözleri nedeniyle verilen 4 yıl 2 ay hapis cezası bozuldu. Altaylı, 'Cumhurbaşkanını tehdit' suçlamasıyla yargılandığı davada 190 gün tutuklu kalmıştı. İstinaf kararını inceleyen Ceza Daireleri Başkanlar Kurulu, sözlerin muhatabını tedirgin etmeye yeterli olmadığına hükmetti. Dosya, yeniden karar verilmesi için ilgili daireye geri gönderildi.

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Dava 20 Haziran 2025'teki yayınla başladı.

Dava 20 Haziran 2025'teki yayınla başladı.

Altaylı, 20 Haziran 2025'te YouTube kanalındaki programda kullandığı ifadeler nedeniyle yargılandı. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, 26 Kasım 2025'te gazeteciyi 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi ise 15 Eylül 2026'da istinaf başvurusunu esastan reddederek mahkûmiyet kararını kesinleştirdi.

Başsavcılık beraat istemişti.

Başsavcılık beraat istemişti.

İstanbul BAM Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Ekim'de Altaylı lehine itirazda bulunarak beraat kararı verilmesini istedi. İtirazda Altaylı'nın sözlerinin genel olarak diktatörlük rejimine yönelik eleştiriler içerdiği, muhatabını tedirgin etmeye, ciddi şekilde endişelendirmeye ve korkutmaya yönelik olmadığı belirtildi. Başsavcılık ayrıca Altaylı'nın tehdit kastıyla hareket etmediğini, suçun yasal unsurlarının oluşmadığını savunarak infazın durdurulmasını talep etti.

Kurul 23 Ekim'de itirazı kabul etti.

Kurul 23 Ekim'de itirazı kabul etti.

Başsavcılığın itirazını 2. Ceza Dairesi reddetti ve dosyayı Ceza Daireleri Başkanlar Kurulu'na gönderdi. Kurul, 23 Ekim'de itirazı oy birliğiyle kabul etti. Altaylı'nın sözlerinin Cumhurbaşkanı'na yönelik olduğu konusunda tereddüt bulunmadığını belirten Kurul, asıl tartışılması gereken konunun tehdit suçunun oluşup oluşmadığı olduğunu vurguladı.

Gerekçe yetersiz bulundu.

Gerekçe yetersiz bulundu.

Kararda, Altaylı'nın sözlerinin muhatabını tedirgin etmeye, ciddi şekilde endişelendirmeye ve korkutmaya objektif olarak elverişli ve yeterli olup olmadığının ilk derece mahkemesince tartışılmadığı belirtildi. Kurul bu nedenle mahkûmiyet kararının gerekçesini yetersiz, istinafın ret kararını ise isabetsiz buldu. 2. Ceza Dairesi'nin mahkûmiyeti kesinleştiren kararı kaldırıldı ve dosya yeniden değerlendirilmek üzere aynı daireye gönderildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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