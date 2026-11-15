Fatih Altaylı'nın 4 Yıl 2 Aylık Cezası İçin Bozma Kararı Verildi: Altaylı, 190 Gün Tutuklu Kalmıştı

Kararda, Altaylı'nın sözlerinin muhatabını tedirgin etmeye, ciddi şekilde endişelendirmeye ve korkutmaya objektif olarak elverişli ve yeterli olup olmadığının ilk derece mahkemesince tartışılmadığı belirtildi. Kurul bu nedenle mahkûmiyet kararının gerekçesini yetersiz, istinafın ret kararını ise isabetsiz buldu. 2. Ceza Dairesi'nin mahkûmiyeti kesinleştiren kararı kaldırıldı ve dosya yeniden değerlendirilmek üzere aynı daireye gönderildi.