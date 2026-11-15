Fatih Altaylı'nın 4 Yıl 2 Aylık Cezası İçin Bozma Kararı Verildi: Altaylı, 190 Gün Tutuklu Kalmıştı
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Gazeteci Fatih Altaylı'ya YouTube yayınındaki sözleri nedeniyle verilen 4 yıl 2 ay hapis cezası bozuldu. Altaylı, 'Cumhurbaşkanını tehdit' suçlamasıyla yargılandığı davada 190 gün tutuklu kalmıştı. İstinaf kararını inceleyen Ceza Daireleri Başkanlar Kurulu, sözlerin muhatabını tedirgin etmeye yeterli olmadığına hükmetti. Dosya, yeniden karar verilmesi için ilgili daireye geri gönderildi.
Dava 20 Haziran 2025'teki yayınla başladı.
Başsavcılık beraat istemişti.
Kurul 23 Ekim'de itirazı kabul etti.
Gerekçe yetersiz bulundu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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