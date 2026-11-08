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Mehmet Günsür Fatih Altaylı'nın Programında Falcıdan Gelen Reenkarnasyon Yanıtını Anlattı

Mehmet Günsür Fatih Altaylı'nın Programında Falcıdan Gelen Reenkarnasyon Yanıtını Anlattı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
08.11.2026 - 20:12
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Oyuncu Mehmet Günsür, Fatih Altaylı'nın programında hayatına dair ilginç bir olayı anlattı. Günsür'e göre annesi 12 yaşındaki oğlunun fotoğrafını bir falcıya gösterdi ve falcı reenkarnasyonla ilgili şaşırtıcı bir yanıt verdi. Falcının sözleri hâlâ el yazısı olarak Günsür'de duruyor. Oyuncu ayrıca Ferzan Özpetek'in Hamam filminin seçmelerinde yaşadığı bir tesadüfü de anlattı.

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Mehmet Günsur annesinin falcıyla yaşadığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

Falcı önceki hayatını anlatmış.

Falcı önceki hayatını anlatmış.

Günsür, annesinin yıllar önce kendisi 12 yaşındayken fotoğrafını bir falcıya gösterdiğini anlattı. Falcı, reenkarnasyonla ilgili Mehmet Günsur'un annesine ilginç bir yanıt vermiş: 

“İlk defa bu kadar erken reenkarne olmuş birisini görüyorum. İtalya'da bir sinema aktristiymiş ve trafik kazasında ölmüş.”

Oyuncu, falcının annesine anlattığı olayın hâlâ el yazısı hâlinde kendisinde bulunduğunu söyledi.

Hamam seçmelerinde tesadüf yaşadı.

Hamam seçmelerinde tesadüf yaşadı.

“Hayatımda bu tarz çok olayla karşılaştım” diyen Mehmet Günsür, Ferzan Özpetek'in Hamam filminin seçmelerinde yaşadığı başka bir tesadüfü de anlattı. Aldığı teklifi ve yaşananları şu sözlerle aktardı:

“Bir arkadaşım, bir yıldır filmin başrolünü aradıklarını ama bulamadıklarını söyledi. O dönem saçlarım uzundu, ben de seçmelere gittim. Ferzan Özpetek'le tanıştık. İçeri girip ‘Merhaba, ben Mehmet. Memo derler bana.’ dedim. Ferzan'ın bir anda gözleri büyüdü, neden olduğunu anlamadım.

İki sahne oynadım, beni istedi ve senaryoyu verdi. Bir baktım, senaryodaki karakterimin adı da Mehmet! Üstelik karakterin ilk söylediği cümle, benim içeri girerken söylediğim cümlenin aynısıydı! Sonra Ferzan bana ‘Saçlarını keser misin?’ diye sordu. Bir hafta düşündüm, sonunda ‘Keserim, ne olacak?’ dedim. Hamam'ı çekerken de hayatımın kararını verdim. Artık hayatımda sadece bu işi yapmak istiyorum, dedim.”

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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