Mehmet Günsür Fatih Altaylı'nın Programında Falcıdan Gelen Reenkarnasyon Yanıtını Anlattı

“Hayatımda bu tarz çok olayla karşılaştım” diyen Mehmet Günsür, Ferzan Özpetek'in Hamam filminin seçmelerinde yaşadığı başka bir tesadüfü de anlattı. Aldığı teklifi ve yaşananları şu sözlerle aktardı:

“Bir arkadaşım, bir yıldır filmin başrolünü aradıklarını ama bulamadıklarını söyledi. O dönem saçlarım uzundu, ben de seçmelere gittim. Ferzan Özpetek'le tanıştık. İçeri girip ‘Merhaba, ben Mehmet. Memo derler bana.’ dedim. Ferzan'ın bir anda gözleri büyüdü, neden olduğunu anlamadım.

İki sahne oynadım, beni istedi ve senaryoyu verdi. Bir baktım, senaryodaki karakterimin adı da Mehmet! Üstelik karakterin ilk söylediği cümle, benim içeri girerken söylediğim cümlenin aynısıydı! Sonra Ferzan bana ‘Saçlarını keser misin?’ diye sordu. Bir hafta düşündüm, sonunda ‘Keserim, ne olacak?’ dedim. Hamam'ı çekerken de hayatımın kararını verdim. Artık hayatımda sadece bu işi yapmak istiyorum, dedim.”