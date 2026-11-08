Mehmet Günsür Fatih Altaylı'nın Programında Falcıdan Gelen Reenkarnasyon Yanıtını Anlattı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Oyuncu Mehmet Günsür, Fatih Altaylı'nın programında hayatına dair ilginç bir olayı anlattı. Günsür'e göre annesi 12 yaşındaki oğlunun fotoğrafını bir falcıya gösterdi ve falcı reenkarnasyonla ilgili şaşırtıcı bir yanıt verdi. Falcının sözleri hâlâ el yazısı olarak Günsür'de duruyor. Oyuncu ayrıca Ferzan Özpetek'in Hamam filminin seçmelerinde yaşadığı bir tesadüfü de anlattı.
Mehmet Günsur annesinin falcıyla yaşadığı anlar sosyal medyada gündem oldu.
Falcı önceki hayatını anlatmış.
Hamam seçmelerinde tesadüf yaşadı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın