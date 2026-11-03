Mehmet Günsür'den 20 Yıllık Eşinin Görünüşüne Gelen Olumsuz Yorumlara Net Yanıt!
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Mehmet Günsür'ün 20 yıllık eşi Katerina Mongio, Altın Portakal'daki görüntüleriyle sosyal medyada konuşulmuştu. Doğallığına övgüler gelen İtalyan yönetmen hakkında olumsuz yorumlar da yapılmıştı. Günsür, eşinin görünüşü üzerinden yapılan bu yorumlara kısa ve net bir yanıt verdi.
Kaynak: Müge Dağıstanlı
Mehmet Günsür, yıllardır hayat verdiği karakterlerle izleyicinin gönlünde yer edinen oyunculardan.
Günsür, İtalyan belgesel yönetmeni Katerina Mongio ile 20 yıldır evli.
Mehmet Günsür'e eşine gelen yorumlar soruldu, oyuncunun yanıtı oldukça net oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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