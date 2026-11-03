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Mehmet Günsür'den 20 Yıllık Eşinin Görünüşüne Gelen Olumsuz Yorumlara Net Yanıt!

Mehmet Günsür'den 20 Yıllık Eşinin Görünüşüne Gelen Olumsuz Yorumlara Net Yanıt!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
03.11.2026 - 11:01
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Mehmet Günsür'ün 20 yıllık eşi Katerina Mongio, Altın Portakal'daki görüntüleriyle sosyal medyada konuşulmuştu. Doğallığına övgüler gelen İtalyan yönetmen hakkında olumsuz yorumlar da yapılmıştı. Günsür, eşinin görünüşü üzerinden yapılan bu yorumlara kısa ve net bir yanıt verdi.

Kaynak: Müge Dağıstanlı

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Mehmet Günsür, yıllardır hayat verdiği karakterlerle izleyicinin gönlünde yer edinen oyunculardan.

Mehmet Günsür, yıllardır hayat verdiği karakterlerle izleyicinin gönlünde yer edinen oyunculardan.

Muhteşem Yüzyıl'ın Şehzade Mustafa'sı, Aşk Tesadüfleri Sever'in Özgür'ü ve Fi'nin Deniz'i olarak hafızalara kazınan Günsür, Türkiye'nin yanı sıra İtalya'daki projeleriyle de tanınıyor. Kariyerinde birbirinden farklı rollere imza atan oyuncu, özel hayatını ise çoğunlukla gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

Günsür, İtalyan belgesel yönetmeni Katerina Mongio ile 20 yıldır evli.

Günsür, İtalyan belgesel yönetmeni Katerina Mongio ile 20 yıldır evli.

Bir film setinde tanışan çift, 2006 yılında nikah masasına oturdu. Ali, Maya ve Cloe adlarında üç çocukları bulunan ikili, son olarak 63. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne birlikte katıldı. Geceden görüntüleri sosyal medyada paylaşılan Mongio'nun doğal görünümü ve sade tarzı övgü toplarken, dış görünüşüne yönelik olumsuz yorumlar da dikkat çekti.

Detaylardan bahsetmiştik:

Mehmet Günsür'e eşine gelen yorumlar soruldu, oyuncunun yanıtı oldukça net oldu.

Muhabirlerin gündeme getirdiği eleştiriler karşısında Günsür, bu yorumlarla ilgilenmediğini belirtti. Eşinin görünüşü üzerinden yapılan değerlendirmelere uzun bir açıklamayla karşılık vermeyen oyuncu, şunları söyledi:

“Hiç umurumda değil, ben bunlarla ilgilenmiyorum. İsteyen istediği gibi konuşsun.”

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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