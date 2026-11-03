Mehmet Günsür'den 20 Yıllık Eşinin Görünüşüne Gelen Olumsuz Yorumlara Net Yanıt!

Muhabirlerin gündeme getirdiği eleştiriler karşısında Günsür, bu yorumlarla ilgilenmediğini belirtti. Eşinin görünüşü üzerinden yapılan değerlendirmelere uzun bir açıklamayla karşılık vermeyen oyuncu, şunları söyledi:

“Hiç umurumda değil, ben bunlarla ilgilenmiyorum. İsteyen istediği gibi konuşsun.”