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"Şehzade Mustafa" Mehmet Günsür, Muhteşem Yüzyıl'daki İdam Sahnesinden Sonra Yaşadıklarını Anlattı

"Şehzade Mustafa" Mehmet Günsür, Muhteşem Yüzyıl'daki İdam Sahnesinden Sonra Yaşadıklarını Anlattı

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
08.11.2026 - 11:16
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Muhteşem Yüzyıl'ın Şehzade Mustafa'sı Mehmet Günsür, dizinin hafızalara kazınan sahnelerinden birinin perde arkasını anlattı. Fatih Altaylı'nın sunduğu Pazar Sohbeti'ne konuk olan oyuncu, idam sahnesinden sonra günlerce kendine gelemediği yönündeki sözlere açık bir yanıt verdi. Peki Günsür o sahne için ne dedi?

KAYNAK: Fatih Altaylı/ YouTube

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Mehmet Günsür, Muhteşem Yüzyıl'da Şehzade Mustafa'nın idam sahnesine giden yolu iki yıl boyunca bütün ekiple birlikte beklediklerini söyledi.

Mehmet Günsür, Muhteşem Yüzyıl'da Şehzade Mustafa'nın idam sahnesine giden yolu iki yıl boyunca bütün ekiple birlikte beklediklerini söyledi.

Muhteşem Yüzyıl'ın Şehzade Mustafa'sı Mehmet Günsür, Fatih Altaylı'nın YouTube kanalına konuk oldu. Şehzade Mustafa'nın idam sahnesi hakkında konuşan Günsür, bu karakteri oynamaya başladığı andan itibaren o sahneyi beklediğini anlattı. Şehzade Mustafa'nın akıbeti tarih kitaplarından bilinen bir gerçek olduğu için hikâyenin oraya gideceği baştan belliydi.

Günsür'e göre bu bekleyiş yalnızca kendisine ait değildi. İki sene boyunca hem bütün ekip hem de bütün seyirciler aynı anı bekledi. Oyuncu bunun 'garip bir ağırlığı' olduğunu söyledi.

Günsür'e göre bir babanın oğlunu öldürmesi, hem duygusal hem de felsefi açıdan taşıması zor bir yüktü.

Günsür'e göre bir babanın oğlunu öldürmesi, hem duygusal hem de felsefi açıdan taşıması zor bir yüktü.

Oyuncu, karakteri iki yıl boyunca o kadar içselleştirdiğini anlattı ki sahnenin etkisinden kolay kolay çıkamadı. 'Bir babanın oğlunu öldürmesi çok büyük bir olay' diyen Günsür, bu yükün altını özellikle çizdi.

Fatih Altaylı'nın 'karısının etkisiyle' hatırlatmasına da hak veren oyuncu, olayın varoluşla ilgili bir yanı olduğunu söyledi.

Günsür, o sahnenin içine girmenin 'çok kötü bir his' olduğunu ve bunu sette bizzat yaşadıklarını ifade etti.

Şehzade Mustafa'nın ölüm bölümünün ertesi günü Bursa'daki türbede izdiham yaşandı ve türbe kapatılmak zorunda kalındı.

Şehzade Mustafa'nın ölüm bölümünün ertesi günü Bursa'daki türbede izdiham yaşandı ve türbe kapatılmak zorunda kalındı.

Sohbet Bursa'ya geldiğinde Altaylı, Günsür'e Şehzade Mustafa'nın türbesini ziyaret edip etmediğini sordu. Günsür, türbeye gidemediğini söyledi. Bölüm öncesinde gitmeyi planladığını ama bunun gerçekleşmediğini anlattı.

Sonrasında ise ziyaret neredeyse imkânsız hale geldi. Oyuncunun aktardığına göre Mustafa'nın öldürüldüğü bölümün yayınlandığı günün ertesinde türbeye izdiham oldu ve türbe kapatılmak zorunda kalındı.

Altaylı'nın 'Bursa turizmine katkıda bulundun' esprisi de bu yoğunluğu özetler nitelikteydi. Dizinin etkisiyle o günlerde pek çok kişi Şehzade Mustafa'nın türbesini görmek için Bursa'nın yolunu tuttu.

Buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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