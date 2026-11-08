"Şehzade Mustafa" Mehmet Günsür, Muhteşem Yüzyıl'daki İdam Sahnesinden Sonra Yaşadıklarını Anlattı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Muhteşem Yüzyıl'ın Şehzade Mustafa'sı Mehmet Günsür, dizinin hafızalara kazınan sahnelerinden birinin perde arkasını anlattı. Fatih Altaylı'nın sunduğu Pazar Sohbeti'ne konuk olan oyuncu, idam sahnesinden sonra günlerce kendine gelemediği yönündeki sözlere açık bir yanıt verdi. Peki Günsür o sahne için ne dedi?
KAYNAK: Fatih Altaylı/ YouTube
Mehmet Günsür, Muhteşem Yüzyıl'da Şehzade Mustafa'nın idam sahnesine giden yolu iki yıl boyunca bütün ekiple birlikte beklediklerini söyledi.
Günsür'e göre bir babanın oğlunu öldürmesi, hem duygusal hem de felsefi açıdan taşıması zor bir yüktü.
Şehzade Mustafa'nın ölüm bölümünün ertesi günü Bursa'daki türbede izdiham yaşandı ve türbe kapatılmak zorunda kalındı.
Buradan izleyebilirsiniz:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın