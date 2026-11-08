"Şehzade Mustafa" Mehmet Günsür, Muhteşem Yüzyıl'daki İdam Sahnesinden Sonra Yaşadıklarını Anlattı

Muhteşem Yüzyıl'ın Şehzade Mustafa'sı Mehmet Günsür, Fatih Altaylı'nın YouTube kanalına konuk oldu. Şehzade Mustafa'nın idam sahnesi hakkında konuşan Günsür, bu karakteri oynamaya başladığı andan itibaren o sahneyi beklediğini anlattı. Şehzade Mustafa'nın akıbeti tarih kitaplarından bilinen bir gerçek olduğu için hikâyenin oraya gideceği baştan belliydi.

Günsür'e göre bu bekleyiş yalnızca kendisine ait değildi. İki sene boyunca hem bütün ekip hem de bütün seyirciler aynı anı bekledi. Oyuncu bunun 'garip bir ağırlığı' olduğunu söyledi.