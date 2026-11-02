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Fatih Altaylı'dan İbrahim Hacıosmanoğlu İddiası: "Niyeti UEFA Yönetimine Zıplamak"

Fatih Altaylı'dan İbrahim Hacıosmanoğlu İddiası: "Niyeti UEFA Yönetimine Zıplamak"

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
02.11.2026 - 15:20
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Gazeteci Fatih Altaylı, 2 Kasım tarihli köşe yazısında TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun gözünü UEFA'ya diktiğini öne sürdü. Altaylı'ya göre Hacıosmanoğlu, nisanda yapılacak UEFA genel kurulunun ardından federasyondan Avrupa'ya geçmeyi hedefliyor. Yazıda bu hamlenin UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in eşi Barbara Ceferin üzerinden yürütüldüğü iddia ediliyor. Altaylı, 'İbrahim Hacıosmanoğlu, UEFA Başkanı’nı eşi üzerinden etkilemeyi hedefliyor' dedi.

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Fatih Altaylı iddia etti: Hacıosmanoğlu UEFA kapısını Barbara Ceferin üzerinden aralamaya çalışıyor.

Fatih Altaylı iddia etti: Hacıosmanoğlu UEFA kapısını Barbara Ceferin üzerinden aralamaya çalışıyor.

Fatih Altaylı yazısında TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu iddialarında bulundu. Altaylı,  Hacıosmanoğlu'nun nisanda yapılacak UEFA genel kuruluna kadar TFF başkanlığını sürdürüp ardından Avrupa futbolunun yönetimine geçmeyi planladığını savundu.

Okurlardan gelen 'Türkçesi zayıf, ilkokul mezunu birini UEFA aralarına almaz' itirazlarına da yanıt veren Altaylı, bu nitelemelere katıldığını ama konunun bu kadar basit olmadığını söyledi. Michel Platini'nin UEFA başkanlığına, Gianni Infantino'nun da UEFA çatısından yükselip FIFA'nın başına uzanmasına dikkat çeken yazar, bu isimlerin de her zaman 'kaliteli' kişiler olmadığını öne sürdü ve Hacıosmanoğlu'nun kurnazlığının küçümsenmemesi gerektiğini yazdı.

Yazıdaki asıl iddia ise şöyle: Hacıosmanoğlu, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'e doğrudan değil, eşi Barbara Ceferin üzerinden ulaşmaya çalışıyor. Altaylı'nın anlattığına göre Barbara Ceferin sanatçı kimliğiyle tanınıyor ve genç sanatçıları destekleyen Galerija Fotografija adlı bir Slovenya galerisini yönetiyor. Hacıosmanoğlu'nun onu İstanbul'daki sanatseverlerle tanıştırdığı, galerinin Contemporary Istanbul fuarında yer almasını sağladığı öne sürülüyor.

Altaylı, 'iddialara göre' diyerek fuar masraflarının Hacıosmanoğlu tarafından karşılandığını, galeri sahibinin ve genç sanatçıların eserlerinin ise Hacıosmanoğlu'nun yakınlarınca değerinin birkaç katı fiyatla satın alındığını yazdı.

"Allah aşkına söyleyin, şimdi Aleksander Čeferin böyle bir jesti karşılıksız bırakır mı!"

"Allah aşkına söyleyin, şimdi Aleksander Čeferin böyle bir jesti karşılıksız bırakır mı!"

Fatih Altaylı'nın yazısında Hacıosmanoğlu iddiası şöyle:

'Bundan bir süre önce Futbol Federasyonu başkanlık koltuğunu işgal eden zatın hedefinin kapağı UEFA yönetimine atmak olduğunu ve bunun için de UEFA genel kurulunun yapılacağı nisan ayına kadar koltuğunu korumak ve oradan UEFA yönetimine zıplamak niyetinde olduğunu yazdım.

Pek çok kişi, “Daha neler… Türkçeyi zor konuşan, ilkokul mezunu adamı mı UEFA yönetimine alacaklar” diye itiraz etti.

Federasyon başkanının Türkçeyi zor konuştuğu da, eğitimsizliği de doğru ama uyanıklığını da hesaba katın, UEFA’yı da bu kadar ciddiye almayın. 

Platini de pek kaliteli bir adam değildi ama UEFA Başkanı oldu. Infantino gibi mali zaafları aşikar biri de UEFA ve hatta FIFA Başkanı oldu.

İbrahim Hacıosmanoğlu da UEFA’ya zıplamak isterken akıllıca bir taktik uyguluyor ve UEFA Başkanı Čeferin üzerinden değil, eşi Barbara Čeferin üzerinden ilerliyor.

UEFA Başkanı'nın eşi Barbara Čeferin bir sanatçı. Aynı zamanda Slovenya'da genç sanatçıları destekleyen bir sanat galerisi bulunuyor: Galerija Fotografija

İbrahim Hacıosmanoğlu, UEFA Başkanı’nı eşi üzerinden etkilemeyi hedefliyor.

Bu yüzden de Bayan Čeferin’i İstanbullu “sanatseverlerle” buluşturdu.

Büyük bir sanatsever olduğu her halinden belli olan Hacıosmanoğlu, Contemporary Istanbul’da Bayan Čeferin’in galerisinin de yer almasını sağladı. 

İddialara göre, tüm masrafları cebinden karşıladı ve Galerija Fotografija hem galeri sahibinin hem de genç sanatçılarının eserlerini burada sergiledi.

Ve Hacıosmanoğlu’nun yakınları tüm eserleri, ederlerinin birkaç katına satın aldı.

Barbara Čeferin, muhtemelen hayatının en başarılı fuar performansını Hacıosmanoğlu sayesinde İstanbul'da sergiledi.

Allah aşkına söyleyin, şimdi Aleksander Čeferin böyle bir jesti karşılıksız bırakır mı!

Hacıosmanoğlu UEFA’da bir koltuğu hak etmemiş mi!'

Ahmet Çakar ise bir paylaşımda bulundu:

Ahmet Çakar ise bir paylaşımda bulundu:
twitter.com

'UEFA Başkanı Ceferi‘nin eşinin İstanbul’da açtığı resim sergisine toplamda 5 milyon Euro bağış yapılmasının nedeni nedir? Hangi iş adamları yapmıştır? Bu bağışlar ne karşılığında yapılmıştır kimin talimatı ile yapılmıştır?'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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