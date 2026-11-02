Fatih Altaylı'dan İbrahim Hacıosmanoğlu İddiası: "Niyeti UEFA Yönetimine Zıplamak"
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Gazeteci Fatih Altaylı, 2 Kasım tarihli köşe yazısında TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun gözünü UEFA'ya diktiğini öne sürdü. Altaylı'ya göre Hacıosmanoğlu, nisanda yapılacak UEFA genel kurulunun ardından federasyondan Avrupa'ya geçmeyi hedefliyor. Yazıda bu hamlenin UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in eşi Barbara Ceferin üzerinden yürütüldüğü iddia ediliyor. Altaylı, 'İbrahim Hacıosmanoğlu, UEFA Başkanı’nı eşi üzerinden etkilemeyi hedefliyor' dedi.
Fatih Altaylı iddia etti: Hacıosmanoğlu UEFA kapısını Barbara Ceferin üzerinden aralamaya çalışıyor.
"Allah aşkına söyleyin, şimdi Aleksander Čeferin böyle bir jesti karşılıksız bırakır mı!"
Ahmet Çakar ise bir paylaşımda bulundu:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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