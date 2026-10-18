Gazeteci Aydın Cingöz'den Berke Özer İddiası: Hacıosmanoğlu Berke Özer'in Milli Takıma Alınmamasını İstemiş

Cingöz'e göre Özer, Amerika'daki hazırlık maçlarında ve sonrasında Bulgaristan ile Uluslar Ligi karşılaşmalarında forma giymeyi bekliyordu, teknik heyet ise bu maçlarda Uğurcan Çakır'ı oynatmaya karar verdi. Özer bu karara tepki göstererek milli takıma çağrıldığını ama oynamayacağını, sakatlığı için kulübünde de tedavi olabileceğini söyledi ve kamptan ayrıldı. Cingöz, Özer'in kadro dışı kalmasının bu olaydan sonra başladığını anlattı.