article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Gazeteci Aydın Cingöz'den Berke Özer İddiası: Hacıosmanoğlu Berke Özer'in Milli Takıma Alınmamasını İstemiş

Gazeteci Aydın Cingöz'den Berke Özer İddiası: Hacıosmanoğlu Berke Özer'in Milli Takıma Alınmamasını İstemiş

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
18.10.2026 - 18:32
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Berke Özer'in milli takım kampını terk etmesinin ardından neden yeniden kadroya alınmadığına dair yeni iddialar gündemde. Gazeteci Aydın Cingöz, süreci ve federasyonun tutumunu anlattı. Cingöz'ün aktardığı olaylar zinciri, Özer'in kamptan ayrılmasına kadar uzanıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Özer kamptan ayrılmıştı.

Özer kamptan ayrılmıştı.

Cingöz'e göre Özer, Amerika'daki hazırlık maçlarında ve sonrasında Bulgaristan ile Uluslar Ligi karşılaşmalarında forma giymeyi bekliyordu, teknik heyet ise bu maçlarda Uğurcan Çakır'ı oynatmaya karar verdi. Özer bu karara tepki göstererek milli takıma çağrıldığını ama oynamayacağını, sakatlığı için kulübünde de tedavi olabileceğini söyledi ve kamptan ayrıldı. Cingöz, Özer'in kadro dışı kalmasının bu olaydan sonra başladığını anlattı.

Cingöz'e göre Hacıosmanoğlu tavrını belirledi.

Cingöz'e göre Hacıosmanoğlu tavrını belirledi.

Cingöz, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun tutumunun Özer'in kadroya alınmamasında belirleyici olduğunu öne sürdü. Gazeteciye göre Hacıosmanoğlu, kamptan ayrılan oyuncuların yeniden çağrılmaması gerektiğini söyledi. Cingöz, Hacıosmanoğlu'na atfettiği sözleri şöyle aktardı:

'Bunu yapan oyuncular bir daha kadroya alınmasın.'

Federasyon özür bekliyormuş.

Federasyon özür bekliyormuş.

Cingöz'ün anlattığına göre teknik direktör Vincenzo Montella, Özer'i kadroya çağırabileceğini düşünüyordu. Federasyonun asıl beklentisi ise Özer'in kamuoyu önünde özür dilemesiydi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın