Gazeteci Aydın Cingöz'den Berke Özer İddiası: Hacıosmanoğlu Berke Özer'in Milli Takıma Alınmamasını İstemiş
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Berke Özer'in milli takım kampını terk etmesinin ardından neden yeniden kadroya alınmadığına dair yeni iddialar gündemde. Gazeteci Aydın Cingöz, süreci ve federasyonun tutumunu anlattı. Cingöz'ün aktardığı olaylar zinciri, Özer'in kamptan ayrılmasına kadar uzanıyor.
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Özer kamptan ayrılmıştı.
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Cingöz'e göre Hacıosmanoğlu tavrını belirledi.
Federasyon özür bekliyormuş.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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