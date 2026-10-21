Fatih Altaylı'dan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na Zehir Zemberek Sözler
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Gazeteci Fatih Altaylı, 21 Ekim tarihli 'Merrill Lynch de iade edecek mi!' başlıklı köşe yazısında TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ağır ifadelerle eleştirdi. Yazının 'Tükürdüğünü yala yala bitmez' başlıklı bölümünde Altaylı, federasyon başkanlığı koltuğunu 'işgal eden kişinin' konumuna kimsenin düşmemesini dileyerek söze girdi. Sözlerin çıkış noktası, TFF'nin 20 Ekim'de Merkez Hakem Kurulu başkanlığına İngiliz hakem Anthony Taylor'ı getirdiğini duyurması oldu. Altaylı, federasyonun Sergen Yalçın kararını da yanlış bulmuştu.
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