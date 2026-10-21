Fatih Altaylı'dan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na Zehir Zemberek Sözler

Altaylı yazısına, kimsenin federasyon başkanlık koltuğunu işgal eden kişinin konumuna düşmemesini dileyerek başladı. Ardından bunun, bütün A takımı gittiği hâlde yedek üyelerle toplam sekiz kişiyle federasyonu yönetmeye devam edecek kadar 'ar' yoksunu olmaktan kaynaklanmadığını yazdı. 'O zaten biliniyor da' diyen Altaylı, asıl nedeni başkanın sürekli tükürdüğünü yalamak zorunda kalması olarak açıkladı.

Altaylı'ya göre Hacıosmanoğlu, göreve geldiği ilk günlerde 'Ben burada olduğum sürece yabancı hakem gelmeyecek' diyerek ağır abi edasıyla konuştu. Altaylı, bu sözün ardından Fenerbahçeli yöneticilerin zorlamasıyla fikrin değiştiğini ve Fenerbahçe-Galatasaray maçına yabancı hakem getirildiğini söyledi.