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Fatih Altaylı'dan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na Zehir Zemberek Sözler

Fatih Altaylı'dan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na Zehir Zemberek Sözler

Kuzey Soydan
Kuzey Soydan - Spor Editörü
21.10.2026 - 16:50
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Gazeteci Fatih Altaylı, 21 Ekim tarihli 'Merrill Lynch de iade edecek mi!' başlıklı köşe yazısında TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ağır ifadelerle eleştirdi. Yazının 'Tükürdüğünü yala yala bitmez' başlıklı bölümünde Altaylı, federasyon başkanlığı koltuğunu 'işgal eden kişinin' konumuna kimsenin düşmemesini dileyerek söze girdi. Sözlerin çıkış noktası, TFF'nin 20 Ekim'de Merkez Hakem Kurulu başkanlığına İngiliz hakem Anthony Taylor'ı getirdiğini duyurması oldu. Altaylı, federasyonun Sergen Yalçın kararını da yanlış bulmuştu.

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Altaylı'ya Göre Asıl Sorun, Başkanın Verdiği Sözden Sürekli Geri Dönmesi

Altaylı'ya Göre Asıl Sorun, Başkanın Verdiği Sözden Sürekli Geri Dönmesi

Altaylı yazısına, kimsenin federasyon başkanlık koltuğunu işgal eden kişinin konumuna düşmemesini dileyerek başladı. Ardından bunun, bütün A takımı gittiği hâlde yedek üyelerle toplam sekiz kişiyle federasyonu yönetmeye devam edecek kadar 'ar' yoksunu olmaktan kaynaklanmadığını yazdı. 'O zaten biliniyor da' diyen Altaylı, asıl nedeni başkanın sürekli tükürdüğünü yalamak zorunda kalması olarak açıkladı.

Altaylı'ya göre Hacıosmanoğlu, göreve geldiği ilk günlerde 'Ben burada olduğum sürece yabancı hakem gelmeyecek' diyerek ağır abi edasıyla konuştu. Altaylı, bu sözün ardından Fenerbahçeli yöneticilerin zorlamasıyla fikrin değiştiğini ve Fenerbahçe-Galatasaray maçına yabancı hakem getirildiğini söyledi.

Yabancı Hakem Tartışmasının Son Halkası, MHK Başkanlığına Getirilen Anthony Taylor Oldu

Yabancı Hakem Tartışmasının Son Halkası, MHK Başkanlığına Getirilen Anthony Taylor Oldu

TFF Yönetim Kurulu'nun 20 Ekim'de yaptığı toplantının ardından açıklanan kararlara göre, Ferhat Gündoğdu'nun istifasıyla boşalan Merkez Hakem Kurulu başkanlığına Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor getirildi. MHK üyeliklerine ise Alan Snoddy, Igor Radojicic ve Barış Şimşek atandı. Gündoğdu, 3 Ekim'de 'hakemler dosyası' soruşturması kapsamında tutuklanan beş kişi arasındaydı ve istifası TFF tarafından 4 Ekim'de duyurulmuştu.

Altaylı, 'Şaka değil, benim hatırladığım tarihte ilk kez bir yabancı, İngiliz Anthony Taylor MHK Başkanı oldu' diye yazdı. Yazar bunu, Hacıosmanoğlu'nun başkanlığa geldiği günlerde söylediği sözle karşılaştırdı ve 'sözde delikanlının federasyonu döneminde' gerçekleşmesine dikkat çekti.

Altaylı, Taylor'ın Seçilmesini Önceki MHK Başkanının Tutuklanmasına Bağladı

Altaylı, Taylor'ın Seçilmesini Önceki MHK Başkanının Tutuklanmasına Bağladı

Altaylı yazısının sonunda, Taylor'ın seçilmesinde Hacıosmanoğlu'nun hesabının ne olabileceğini yorumladı. Bir önceki MHK başkanı tutuklandığı için Taylor'da bu risk çok düşük diyen Altaylı, 'Bir sorun çıkarsa İngiltere vatandaşını bir şekilde kurtarır diye düşünüyor olmalı!' ifadesini kullandı. 

Altaylı 13 Ekim'de de başkanın UEFA yönetimine girmek için koltuğunu bırakmak istemediğini öne sürmüştü.

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Kuzey Soydan
Kuzey Soydan
Spor Editörü
Gündeme dair haberleri kendi bakış açımla okuyuculara aktarıyorum.
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