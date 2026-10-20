TFF, Merkez Hakem Kurulu Başkanlığına Anthony Taylor'ı Getirdi

47 yaşındaki Anthony Taylor, 2013'ten beri FIFA kokartı taşıyan ve Premier Lig'in en istikrarlı hakemlerinden biri olarak bilinen bir isim. Kariyerinde Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları yönetti; Mayıs 2023'te Sevilla ile Roma arasındaki Avrupa Ligi finalinin düdüğünü çaldı.

2026 Dünya Kupası'nda 6 Temmuz'da oynanan Portekiz-İspanya maçını yöneten Taylor, turnuvanın ardından hakemliği bıraktı. TFF ile anlaşarak Türkiye'ye geldi; üst klasman hakemlerinin teknik gelişimini planlama, performans değerlendirmesini güçlendirme ve UEFA ile FIFA standartlarında gelişim stratejileri oluşturma görevini üstlendi.