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TFF, Merkez Hakem Kurulu Başkanlığına Anthony Taylor'ı Getirdi

TFF, Merkez Hakem Kurulu Başkanlığına Anthony Taylor'ı Getirdi

Kuzey Soydan
Kuzey Soydan - Spor Editörü
20.10.2026 - 17:55
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Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu başkanlığına Anthony Taylor'ı getirdi. TFF'nin 20 Ekim'de duyurduğu karara göre İngiliz hakem, 4 Ağustos'ta Elit Hakem Direktörü olarak başladığı görevini sürdürürken kurulun başına da geçti. Atama, eski MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanmasının ardından geldi. Taylor, MHK tarihinde bu koltuğa oturan ilk yabancı isim olurken aynı toplantıda kurulun boşalan üyeliklerine Alan Snoddy, Igor Radojicic ve Barış Şimşek de getirildi. Gündoğdu'nun gözaltına alındığı 29 Eylül'den bu yana kurul geçici heyetle yönetiliyordu. Süper Lig hakem atamaları ise bir süredir Taylor'ın teknik değerlendirmeleri doğrultusunda yapılıyordu.

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Taylor, 4 Ağustos'ta MHK Elit Hakem Direktörü olarak göreve başladı

Taylor, 4 Ağustos'ta MHK Elit Hakem Direktörü olarak göreve başladı

47 yaşındaki Anthony Taylor, 2013'ten beri FIFA kokartı taşıyan ve Premier Lig'in en istikrarlı hakemlerinden biri olarak bilinen bir isim. Kariyerinde Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları yönetti; Mayıs 2023'te Sevilla ile Roma arasındaki Avrupa Ligi finalinin düdüğünü çaldı.

2026 Dünya Kupası'nda 6 Temmuz'da oynanan Portekiz-İspanya maçını yöneten Taylor, turnuvanın ardından hakemliği bıraktı. TFF ile anlaşarak Türkiye'ye geldi; üst klasman hakemlerinin teknik gelişimini planlama, performans değerlendirmesini güçlendirme ve UEFA ile FIFA standartlarında gelişim stratejileri oluşturma görevini üstlendi.

Kurulun boşalan üç koltuğuna Snoddy, Radojicic ve Şimşek getirildi

Kurulun boşalan üç koltuğuna Snoddy, Radojicic ve Şimşek getirildi

TFF, yönetim kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada MHK'nin boşalan üyeliklerine Alan Snoddy, Igor Radojicic ve Barış Şimşek'in atandığını duyurdu. Kurulun başkanlığına ise halen Elit Hakem Direktörü olarak görev yapan Anthony Taylor getirildi.

MHK, Gündoğdu'nun tutuklanmasıyla başlayan soruşturma sürecinde bir süre geçici heyetle çalışmıştı. Ekim ayının başında yaptığı açıklamada ise Trendyol Süper Lig hakem atamalarının Taylor'ın teknik değerlendirmeleri doğrultusunda gerçekleştirildiğini duyurmuştu. Atamalarda hakemlerin son dönemdeki performansları, müsabakaların özellikleri ve ilgili teknik kriterler esas alınıyordu. Başkanlık kararıyla birlikte Taylor bu sorumluluğu artık kurulun resmi başkanı olarak sürdürecek.

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Kuzey Soydan
Kuzey Soydan
Spor Editörü
Gündeme dair haberleri kendi bakış açımla okuyuculara aktarıyorum.
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