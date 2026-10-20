TFF, Merkez Hakem Kurulu Başkanlığına Anthony Taylor'ı Getirdi
Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu başkanlığına Anthony Taylor'ı getirdi. TFF'nin 20 Ekim'de duyurduğu karara göre İngiliz hakem, 4 Ağustos'ta Elit Hakem Direktörü olarak başladığı görevini sürdürürken kurulun başına da geçti. Atama, eski MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanmasının ardından geldi. Taylor, MHK tarihinde bu koltuğa oturan ilk yabancı isim olurken aynı toplantıda kurulun boşalan üyeliklerine Alan Snoddy, Igor Radojicic ve Barış Şimşek de getirildi. Gündoğdu'nun gözaltına alındığı 29 Eylül'den bu yana kurul geçici heyetle yönetiliyordu. Süper Lig hakem atamaları ise bir süredir Taylor'ın teknik değerlendirmeleri doğrultusunda yapılıyordu.
Taylor, 4 Ağustos'ta MHK Elit Hakem Direktörü olarak göreve başladı
Kurulun boşalan üç koltuğuna Snoddy, Radojicic ve Şimşek getirildi
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