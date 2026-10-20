Fatih Altaylı, Sergen Yalçın'ın Milli Takıma Getirilmesine Fena Patladı: "Kumarbaz, Tembel, İlgisiz, Bilgisiz"
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Gazeteci Fatih Altaylı, kendi internet sitesinde yayımladığı köşe yazısında Sergen Yalçın'ın A Milli Takım teknik direktörlüğüne getirilmesini eleştirdi. Altaylı, 'Milli takıma şaka gibi hoca' başlıklı yazısında Yalçın'ın futbolculuk yeteneğini överken teknik direktörlükteki disiplin ve çalışma anlayışını sert sözlerle yerdi. Fatih Altaylı Sergen Yalçın'dan bahsederken 'Kumarbaz, at yarışı oyuncusu, tembel, ilgisiz, bilgisiz, futbolcuların adını dahi hatırlamayan, ligleri izlemediği çok belli birisi Milli Takımlar Teknik Direktörü oldu' dedi.
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Sergen Yalçın'ın milli takıma gelmesi, Fatih Altaylı'dan sert eleştiri aldı.
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İşte Fatih Altaylı'nın yazısındaki Sergen Yalçın bölümü:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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