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Fatih Altaylı, Sergen Yalçın'ın Milli Takıma Getirilmesine Fena Patladı: "Kumarbaz, Tembel, İlgisiz, Bilgisiz"

Fatih Altaylı, Sergen Yalçın'ın Milli Takıma Getirilmesine Fena Patladı: "Kumarbaz, Tembel, İlgisiz, Bilgisiz"

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
20.10.2026 - 14:39
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Gazeteci Fatih Altaylı, kendi internet sitesinde yayımladığı köşe yazısında Sergen Yalçın'ın A Milli Takım teknik direktörlüğüne getirilmesini eleştirdi. Altaylı, 'Milli takıma şaka gibi hoca' başlıklı yazısında Yalçın'ın futbolculuk yeteneğini överken teknik direktörlükteki disiplin ve çalışma anlayışını sert sözlerle yerdi. Fatih Altaylı Sergen Yalçın'dan bahsederken 'Kumarbaz, at yarışı oyuncusu, tembel, ilgisiz, bilgisiz, futbolcuların adını dahi hatırlamayan, ligleri izlemediği çok belli birisi Milli Takımlar Teknik Direktörü oldu' dedi.

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Sergen Yalçın'ın milli takıma gelmesi, Fatih Altaylı'dan sert eleştiri aldı.

Sergen Yalçın'ın milli takıma gelmesi, Fatih Altaylı'dan sert eleştiri aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Montella ile yolların ayrılmasının ardından A Milli Takım'ın başına Sergen Yalçın'ı getirdi. Yalçın'ın 4 yıllık anlaşma imzaladığı ve görevi kabul ettiğini Kafa Sports'ta yaptığı açıklamayla duyurduğu bildirildi.

Gazeteci Fatih Altaylı ise kendi internet sitesinde yayımladığı köşe yazısında bu tercihi eleştirdi. Altaylı, 'Milli takıma şaka gibi hoca' başlıklı yazısında Federasyon'u 'dingildeyen' olarak niteledi, Sergen Yalçın'ın yeteneğini överken teknik direktörlük anlayışını sert sözlerle yerdi.

İşte Fatih Altaylı'nın yazısındaki Sergen Yalçın bölümü:

İşte Fatih Altaylı'nın yazısındaki Sergen Yalçın bölümü:

'Milli takıma şaka gibi hoca

Dingildeyen Futbol Federasyonu, Türk futbolunun başına Sergen Yalçın’ı getirdi.

Güldüm.

Böyle başa böyle tarak.

Kumarbaz, at yarışı oyuncusu, tembel, ilgisiz, bilgisiz, futbolcuların adını dahi hatırlamayan, ligleri izlemediği çok belli birisi Milli Takımlar Teknik Direktörü oldu.

Bana göre Sergen Yalçın Türk futbolunun gelmiş geçmiş en büyük yeteneğidir.

Zidaneler, Platiniler, Hagiler ayarında bir futbolcuydu. Maradona ve Messi’den bir tık aşağıdaydı belki ama büyük topçuydu.

Ama o zaman da lagar, o zaman da umursamaz bir adamdı.

Bunu teknik direktörlüğünde de sürdürdü.

Futboldaki yeteneği ile çok yukarılara çıkabilecekken o durumu idare etti, bu tavrını teknik direktörlükte de sürdürdü.

Sıfır disiplin ile teknik direktörlük yapmaya çalıştı ve kendi camiasında bile “Yeter ama” dedirtti.

Ve şimdi milli takımın başında.

Bir yandan tam ona göre, tembel işi. Yılda üç beş maç. Bol kazanç.

Ama artık futbol öyle bir şey değil.

Bilgi akışı, istatistik, veri değerlendirme, ekip çalışması.

Bunların hiç birinin Sergen’de olduğunu zannetmiyorum.

Ama böyle başa böyle tarak.

Böyle federasyona böyle teknik direktör.

Bir anlamda tencere kapak.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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