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Sergen Yalçın, A Milli Takım Teknik Direktörü Olduğunu Resmen Açıkladı

Sergen Yalçın, A Milli Takım Teknik Direktörü Olduğunu Resmen Açıkladı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
20.10.2026 - 13:21 Son Güncelleme: 20.10.2026 - 14:14
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Türkiye Futbol Federasyonu, Montella ile yolların ayrılmasından sonra A Milli Takıma Sergen Yalçın'ı getirdi. Kafa TV'de son kez yayına çıkan Sergen Yalçın, milli takım ile anlaştığını şu sözlerle duyurdu: 'Bu görev çok önemli bir görev. Ay-yıldız her şeyin üzerindedir. Her teknik direktörün gelmek istediği yerdir. Halkın teknik direktörü olmak çok güzel. Benim için de gurur ve mutluluk verici. Herkesin desteği ile inşallah başarılı bir Milli Takım yolu bizi bekliyordur.'

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İŞTE SERGEN YALÇIN'IN AÇIKLAMALARI:

Milli takımın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın oldu.

Sergen Yalçın, A Milli Takım'ın teknik direktörlüğü görevi kabul ettiğini açıkladı. 4 yıllık anlaşma sağlandığını açıklayan Yalçın, 'Ay-yıldız, her şeyin üzerindedir. Zaten hayır deme lüksümüz yok' dedi.

A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğü için adı gündeme gelen Sergen Yalçın, Kafa Sports YouTube kanalında yaptığı açıklamalarla yeni görevi konusunda önemli mesajlar verdi.

Son birkaç gün içinde kritik gelişmeler yaşandığını belirten Yalçın, milli takımın başına geçmenin kendisi için büyük bir gurur olduğunu söyledi.

Yalçın, 'Hepimiz için hayırlı olsun. Ülkeye hayırlı olsun. Bu görev çok önemli bir görev. Son 2-3 gün içinde çok önemli gelişmeler oldu konuyla ilgili. Ay-yıldız, her şeyin üzerindedir. Kulüp takımlarının çok üzerindedir' ifadelerini kullandı.

Milli takım teknik direktörlüğünün her çalıştırıcının hayalini kurduğu bir görev olduğunu vurgulayan Yalçın, açıklamasını şöyle sürdürdü: 'Her teknik direktörün gelmek istediği yerdir. Halkın teknik direktörü olmak çok güzel. Benim için de gurur ve mutluluk verici. Zaten hayır deme lüksümüz yok. Herkesin desteği ile inşallah başarılı bir Milli Takım yolu bizi bekliyordur.'

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını da paylaşan Sergen Yalçın, anlaşma sürecinde maddi konuların önceliği olmadığını söyledi.

Yalçın, şu ifadeleri kullandı: 'İbrahim Başkan ile zaten dostluğumuz var. Aradı, konuştuk ve ben de olumlu baktım. İnan daha maaşımı bile konuşmadım. Çok önemli değil ki bu konular Milli Takım olunca. 4 sene anlaştık öyle. Konu Milli Takım olunca her şey geride kalır.'

Milli takımın önündeki karşılaşmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yalçın, asıl hedefin büyük turnuvalarda başarılı olmak olduğunu vurguladı. Deneyimli teknik adam, 'Niye geçsin ki? Ne olacak? En fazla kaybederiz. Önemli olan kaybetmeyeceğin yerde kaybetmemek. Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'nda kaybetme, önemli olan o' sözleriyle yaklaşımını anlattı. Yalçın, büyük turnuvalara katılmanın ve bu organizasyonlarda alınacak sonuçların önemine dikkat çekti.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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