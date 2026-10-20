Sergen Yalçın, A Milli Takım Teknik Direktörü Olduğunu Resmen Açıkladı
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Türkiye Futbol Federasyonu, Montella ile yolların ayrılmasından sonra A Milli Takıma Sergen Yalçın'ı getirdi. Kafa TV'de son kez yayına çıkan Sergen Yalçın, milli takım ile anlaştığını şu sözlerle duyurdu: 'Bu görev çok önemli bir görev. Ay-yıldız her şeyin üzerindedir. Her teknik direktörün gelmek istediği yerdir. Halkın teknik direktörü olmak çok güzel. Benim için de gurur ve mutluluk verici. Herkesin desteği ile inşallah başarılı bir Milli Takım yolu bizi bekliyordur.'
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İŞTE SERGEN YALÇIN'IN AÇIKLAMALARI:
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Milli takımın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın oldu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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