article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Yedi Yıl Sonra Gişede Taht Yeniden El Değiştirdi: Tüm Zamanların En Çok Hasılat Yapan Filmi Belli Oldu!

Yedi Yıl Sonra Gişede Taht Yeniden El Değiştirdi: Tüm Zamanların En Çok Hasılat Yapan Filmi Belli Oldu!

Sinema
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
05.10.2026 - 09:32
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Marvel hayranlarını yedi yıl sonra yeniden sinema salonlarına dolduran Avengers: Endgame, gişede kimsenin beklemediği bir dönüşe imza attı. Eylülün son haftasında 'Encore' adlı özel versiyonuyla vizyona dönen film, James Cameron'ın Avatar'ıyla yıllardır süren taht kavgasında son sözü söyledi. Asıl bomba ise aradaki fark: Rakamlar o kadar yakın ki kazanan neredeyse fotofinişle belli oldu.

Kaynak: Forbes

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Avengers: Endgame, 2019'da Iron Man ve Captain America'nın vedasıyla izleyiciyi gözyaşlarına boğmuştu.

Avengers: Endgame, 2019'da Iron Man ve Captain America'nın vedasıyla izleyiciyi gözyaşlarına boğmuştu.

Russo kardeşlerin yönettiği film, Thanos'un parmak şıklatmasıyla yok olan evrenin yarısını geri getirme mücadelesini anlatıyordu. Marvel Sinematik Evreni'nde on bir yıl boyunca örülen hikâyeyi bağlayan yapım, Nisan 2019'da vizyona girdiğinde salonları adeta stadyuma çevirdi. Robert Downey Jr.'ın Tony Stark'ı ve Chris Evans'ın Steve Rogers'ıyla verilen veda sahneleri hayranların hâlâ dilinden düşmüyor. Film aynı yılın temmuz ayında Avatar'ı az farkla geçmiş, tüm zamanların en çok hasılat yapan filmi unvanını ilk kez kapmıştı.

James Cameron imzalı Avatar, Çin'deki yeniden gösterimin ardından 2021'de tahtı Endgame'in elinden geri almıştı.

James Cameron imzalı Avatar, Çin'deki yeniden gösterimin ardından 2021'de tahtı Endgame'in elinden geri almıştı.

Peki taht nasıl el değiştirmişti? 2009 yapımı Avatar, Mart 2021'de Çin'de yeniden vizyona girince aradaki farkı kapattı ve zirveye geri döndü. Avatar: Suyun Yolu öncesinde 2022'de yapılan bir başka yeniden gösterim de Cameron'ın filmini yaklaşık 2,923 milyar dolara taşıdı. Endgame ise 2,8 milyar doların hemen altında kalmış, yıllardır ikinci sırada bekliyordu.

Uzun süre bu farkın kapanması imkânsız gibi görünüyordu. Ta ki Marvel'dan sürpriz bir hamle gelene kadar.

Endgame Encore yeniden gösterimi, Avatar'ı yaklaşık 2 milyon dolar farkla geride bıraktı.

Endgame Encore yeniden gösterimi, Avatar'ı yaklaşık 2 milyon dolar farkla geride bıraktı.

Avengers: Endgame Encore nedir diye merak edenler için kısaca anlatalım: 25 Eylül'de Türkiye dahil pek çok ülkede vizyona giren bu özel versiyon, 185 dakikalık süresiyle orijinal filmden 4 dakika daha uzun. Her seansta Avengers: Doomsday'e bağlanan yeni görüntüler yer alıyor, IMAX ve Infinity Vision salonlarına özel ikinci bir sürpriz de var.

Encore ilk hafta sonunda dünya genelinde 86 milyon dolar topladı, ikinci hafta sonunda eklenen yaklaşık 18,8 milyon dolar ise rekoru getirdi. Forbes'un aktardığı rakamlara göre Endgame'in toplam hasılatı 2,925 milyar dolara ulaşırken Avatar 2,923 milyar dolarda kaldı. Böylece Endgame, kaptırdığı tüm zamanların en çok hasılat yapan filmi unvanını yıllar sonra geri aldı.

Zamanlama da tesadüf değil. Robert Downey Jr.'ın bu kez Doctor Doom olarak döneceği Avengers: Doomsday, 18 Aralık'ta vizyona girecek ve Encore, hayranları bu büyük dönüşe şimdiden ısıtıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın