Yedi Yıl Sonra Gişede Taht Yeniden El Değiştirdi: Tüm Zamanların En Çok Hasılat Yapan Filmi Belli Oldu!
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Marvel hayranlarını yedi yıl sonra yeniden sinema salonlarına dolduran Avengers: Endgame, gişede kimsenin beklemediği bir dönüşe imza attı. Eylülün son haftasında 'Encore' adlı özel versiyonuyla vizyona dönen film, James Cameron'ın Avatar'ıyla yıllardır süren taht kavgasında son sözü söyledi. Asıl bomba ise aradaki fark: Rakamlar o kadar yakın ki kazanan neredeyse fotofinişle belli oldu.
Kaynak: Forbes
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Avengers: Endgame, 2019'da Iron Man ve Captain America'nın vedasıyla izleyiciyi gözyaşlarına boğmuştu.
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James Cameron imzalı Avatar, Çin'deki yeniden gösterimin ardından 2021'de tahtı Endgame'in elinden geri almıştı.
Endgame Encore yeniden gösterimi, Avatar'ı yaklaşık 2 milyon dolar farkla geride bıraktı.
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