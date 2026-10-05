Yedi Yıl Sonra Gişede Taht Yeniden El Değiştirdi: Tüm Zamanların En Çok Hasılat Yapan Filmi Belli Oldu!

Avengers: Endgame Encore nedir diye merak edenler için kısaca anlatalım: 25 Eylül'de Türkiye dahil pek çok ülkede vizyona giren bu özel versiyon, 185 dakikalık süresiyle orijinal filmden 4 dakika daha uzun. Her seansta Avengers: Doomsday'e bağlanan yeni görüntüler yer alıyor, IMAX ve Infinity Vision salonlarına özel ikinci bir sürpriz de var.

Encore ilk hafta sonunda dünya genelinde 86 milyon dolar topladı, ikinci hafta sonunda eklenen yaklaşık 18,8 milyon dolar ise rekoru getirdi. Forbes'un aktardığı rakamlara göre Endgame'in toplam hasılatı 2,925 milyar dolara ulaşırken Avatar 2,923 milyar dolarda kaldı. Böylece Endgame, kaptırdığı tüm zamanların en çok hasılat yapan filmi unvanını yıllar sonra geri aldı.

Zamanlama da tesadüf değil. Robert Downey Jr.'ın bu kez Doctor Doom olarak döneceği Avengers: Doomsday, 18 Aralık'ta vizyona girecek ve Encore, hayranları bu büyük dönüşe şimdiden ısıtıyor.