Sinemalarda Geçen Hafta En Çok Hangi Filmler İzlendi? Brad Pitt Zirveyi Kıl Payı Kaçırdı

325 salonda gösterilen Resident Evil, 2-4 Ekim hafta sonunda 28 bin 53 seyirci topladı ve 9 milyon 183 bin TL hasılat elde etti. Böylece film, liderlik serisini üç haftaya çıkardı.

Filmin toplam seyircisi 326 bin 859'a, toplam hasılatı ise 68 milyon 263 bin TL'ye ulaştı. Ancak hafta sonu seyircisi, 57 bin 528 kişilik açılış hafta sonunun yarısının altına indi. Üstelik ilk 10'daki filmleri izleyen her 100 kişiden yaklaşık 17'si Resident Evil için bilet aldı.