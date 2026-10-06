Sinemalarda Geçen Hafta En Çok Hangi Filmler İzlendi? Brad Pitt Zirveyi Kıl Payı Kaçırdı
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Resident Evil, gösterimdeki üçüncü hafta sonunda da Box Office Türkiye'nin zirvesindeki yerini korudu. 2-4 Ekim hafta sonunda vizyona giren Brad Pitt'li Vahşinin Kalbi ikinci sıraya yerleşirken Tom Cruise'un yeni filmi Digger ilk 10'un alt sıralarında kaldı. Peki listenin geri kalanında hangi filmler vardı?
KAYNAK: Box Office Türkiye
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Resident Evil üçüncü hafta sonunda 28 bin 53 seyirciyle liderliği bırakmadı.
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Brad Pitt'in Vahşinin Kalbi zirveyi yalnızca 2 bin 745 seyirciyle kaçırdı.
7 yıllık Avengers: Endgame, yeni Örümcek-Adam filmini geride bıraktı.
Tom Cruise'un Digger'ı ilk hafta sonunda dokuzuncu sırada kaldı.
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