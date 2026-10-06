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Sinemalarda Geçen Hafta En Çok Hangi Filmler İzlendi? Brad Pitt Zirveyi Kıl Payı Kaçırdı

Sinemalarda Geçen Hafta En Çok Hangi Filmler İzlendi? Brad Pitt Zirveyi Kıl Payı Kaçırdı

Sinema
Eylül Atakay
Eylül Atakay - TV ve Magazin Editörü
06.10.2026 - 12:34 Son Güncelleme: 06.10.2026 - 12:36
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Resident Evil, gösterimdeki üçüncü hafta sonunda da Box Office Türkiye'nin zirvesindeki yerini korudu. 2-4 Ekim hafta sonunda vizyona giren Brad Pitt'li Vahşinin Kalbi ikinci sıraya yerleşirken Tom Cruise'un yeni filmi Digger ilk 10'un alt sıralarında kaldı. Peki listenin geri kalanında hangi filmler vardı?

KAYNAK: Box Office Türkiye

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Resident Evil üçüncü hafta sonunda 28 bin 53 seyirciyle liderliği bırakmadı.

Resident Evil üçüncü hafta sonunda 28 bin 53 seyirciyle liderliği bırakmadı.

325 salonda gösterilen Resident Evil, 2-4 Ekim hafta sonunda 28 bin 53 seyirci topladı ve 9 milyon 183 bin TL hasılat elde etti. Böylece film, liderlik serisini üç haftaya çıkardı.

Filmin toplam seyircisi 326 bin 859'a, toplam hasılatı ise 68 milyon 263 bin TL'ye ulaştı. Ancak hafta sonu seyircisi, 57 bin 528 kişilik açılış hafta sonunun yarısının altına indi. Üstelik ilk 10'daki filmleri izleyen her 100 kişiden yaklaşık 17'si Resident Evil için bilet aldı.

Brad Pitt'in Vahşinin Kalbi zirveyi yalnızca 2 bin 745 seyirciyle kaçırdı.

Brad Pitt'in Vahşinin Kalbi zirveyi yalnızca 2 bin 745 seyirciyle kaçırdı.

David Ayer'ın yönettiği Vahşinin Kalbi, ilk hafta sonunda 25 bin 308 seyirciye ulaştı. Brad Pitt'in başrolünde yer aldığı film, Alaska'da düşen bir deniz uçağından sağ kurtulan eski bir özel kuvvetler askeri ile köpeğinin hayatta kalma mücadelesini anlatıyor.

Dikkat çekici bir ayrıntı da salon sayısında. Vahşinin Kalbi 194 salonda gösterildi, Resident Evil ise 325 salonda. Salon başına düşen seyirci hesaplandığında Brad Pitt'in filmi açık ara önde. Hafta sonu hasılatlarındaki fark da yalnızca 302 bin TL civarında kaldı.

7 yıllık Avengers: Endgame, yeni Örümcek-Adam filmini geride bıraktı.

7 yıllık Avengers: Endgame, yeni Örümcek-Adam filmini geride bıraktı.

Yerli korku serisinin yeni halkası Üç Harfliler: Mühür, ikinci haftasında 15 bin 85 seyirciyle üçüncü oldu ve toplamda 108 bin 830 seyirciye ulaştı.

Yeniden vizyona giren Avengers: Endgame ise 14 bin 564 seyirciyle dördüncü sırada yer aldı. Bu rakam, 10. haftasındaki Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün'ün 12 bin 459 seyircisinin üzerinde. Temmuz sonundan eylül ortasına kadar zirveden inmeyen Örümcek-Adam yine de toplamda 2 milyon 820 bin seyirciyi ve 772 milyon TL hasılatı geçti.

Tom Cruise'un Digger'ı ilk hafta sonunda dokuzuncu sırada kaldı.

Tom Cruise'un Digger'ı ilk hafta sonunda dokuzuncu sırada kaldı.

Listenin alt sıralarına bu hafta dört yeni film girdi. Robu 404, 11 bin 451 seyirciyle altıncı oldu. Anne Hathaway'li Verity: Gerçeğin Diğer Kıyısı 9 bin 552 seyirciyle yedinci, ikinci haftasındaki İsyan ise 9 bin 339 seyirciyle sekizinci sırada yer aldı.

Alejandro G. Iñárritu'nun yönettiği, Tom Cruise'un başrolündeki Digger 8 bin 420 seyirciyle dokuzuncu oldu. Unutulmuş Ada ise 8 bin 78 seyirciyle listeyi kapattı.

Hafta sonu ilk 10'daki filmler toplam 162 bin 209 seyirciye ulaştı.

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Eylül Atakay
Eylül Atakay
TV ve Magazin Editörü
Televizyon ve magazine olan ilgimi mesleğimle harmanlaladım. En güncel haberleri profilimden sizlere ulaştırıyorum.
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