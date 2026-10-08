Hande Erçel Avrupa Sinemasına Adım Attı: Ödüllü Yönetmenin Filminde Başrol Oldu

Filmde Merve, eşini Türkiye'de trajik bir şekilde kaybeden, eğitimli ve orta sınıf bir Türk kadını olarak anlatılıyor. 12 yaşındaki oğluyla Almanya'da yeni bir hayat kurmaya çalışan Merve, Alman bir ailenin işlettiği dil okulunda işe başlıyor.

Yabancı bir ülkede oğluyla yalnız yaşayan dul bir anne olarak Merve, hem adalet sistemine hem de toplumsal önyargılara karşı uzun bir mücadeleye girişiyor.