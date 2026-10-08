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Hande Erçel Avrupa Sinemasına Adım Attı: Ödüllü Yönetmenin Filminde Başrol Oldu

Hande Erçel Avrupa Sinemasına Adım Attı: Ödüllü Yönetmenin Filminde Başrol Oldu

Sinema Hande Erçel
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
08.10.2026 - 16:10 Son Güncelleme: 08.10.2026 - 16:17
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Hande Erçel'in yeni projesi belli oldu. Ünlü oyuncu, İranlı yönetmen Nader Saeivar'ın Berlin'de çekilecek filmi Diaspora'da başrolü üstlendi. Erçel filmde eşini kaybettikten sonra oğluyla Almanya'ya yerleşen ve haksız suçlamalarla mücadele etmek zorunda kalan Merve'yi canlandıracak. Çekimler 2027'nin başında başlayacak.

Deadline

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Hande Erçel, Diaspora'da kocasını kaybettikten sonra Almanya'ya yerleşen Merve'yi canlandıracak.

Hande Erçel, Diaspora'da kocasını kaybettikten sonra Almanya'ya yerleşen Merve'yi canlandıracak.

Filmde Merve, eşini Türkiye'de trajik bir şekilde kaybeden, eğitimli ve orta sınıf bir Türk kadını olarak anlatılıyor. 12 yaşındaki oğluyla Almanya'da yeni bir hayat kurmaya çalışan Merve, Alman bir ailenin işlettiği dil okulunda işe başlıyor. 

Yabancı bir ülkede oğluyla yalnız yaşayan dul bir anne olarak Merve, hem adalet sistemine hem de toplumsal önyargılara karşı uzun bir mücadeleye girişiyor.

Kadroda Moritz Bleibtreu da var, çekimler 2027'nin başında Berlin'de başlayacak.

Kadroda Moritz Bleibtreu da var, çekimler 2027'nin başında Berlin'de başlayacak.

Almanca, İngilizce ve Türkçe çekilecek filmde, Merve'nin karşısındaki Alman ailenin babasını Moritz Bleibtreu canlandıracak. Bleibtreu, Türk izleyicinin Koş Lola Koş'tan ve Fatih Akın imzalı Soul Kitchen'dan tanıdığı bir isim.

Filmin uluslararası kadrosuna önümüzdeki haftalarda yeni isimlerin eklenmesi bekleniyor.

Yapımcı koltuğunda Berlin merkezli Arthood Films'ten Said Nur Akkuş ile İstanbul merkezli Sky Films'ten Emre Oskay oturuyor. Çekimlerin tamamı Berlin'de yapılacak.

Hande Erçel'in çekimlerden yaklaşık bir ay önce Berlin'e gideceği belirtildi. Oyuncu orada karakteri üzerinde çalışacak, dil eğitimi alacak ve ekiple provalara katılacak.

Filmin yönetmeni Nader Saeivar, Jafar Panahi'yle yaptığı ortak çalışmalarla tanınıyor.

Filmin yönetmeni Nader Saeivar, Jafar Panahi'yle yaptığı ortak çalışmalarla tanınıyor.

Berlin'de yaşayan İranlı yönetmenin filmleri arasında No End (2022), The Witness (2024) ve bu yıl Karlovy Vary Film Festivali'nde yarışan Hijamat var. The Witness, 2024'te Venedik Film Festivali'nin Orizzonti bölümünde seyirci ödülünü almıştı.

Saeivar ayrıca Jafar Panahi'nin Cannes'da Altın Palmiye kazanan filmi It Was Just an Accident'ın senaryo ekibinde yer aldı. Oscar'daki En İyi Özgün Senaryo adaylığını da Panahi'yle paylaştı.

Yönetmen, Diaspora'nın Doğu ile Batı arasındaki karmaşık ve çoğu zaman sessiz ilişkileri yeniden ele alma ihtiyacından doğduğunu söylüyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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