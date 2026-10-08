Hande Erçel Avrupa Sinemasına Adım Attı: Ödüllü Yönetmenin Filminde Başrol Oldu
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Hande Erçel'in yeni projesi belli oldu. Ünlü oyuncu, İranlı yönetmen Nader Saeivar'ın Berlin'de çekilecek filmi Diaspora'da başrolü üstlendi. Erçel filmde eşini kaybettikten sonra oğluyla Almanya'ya yerleşen ve haksız suçlamalarla mücadele etmek zorunda kalan Merve'yi canlandıracak. Çekimler 2027'nin başında başlayacak.
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Hande Erçel, Diaspora'da kocasını kaybettikten sonra Almanya'ya yerleşen Merve'yi canlandıracak.
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Kadroda Moritz Bleibtreu da var, çekimler 2027'nin başında Berlin'de başlayacak.
Filmin yönetmeni Nader Saeivar, Jafar Panahi'yle yaptığı ortak çalışmalarla tanınıyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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