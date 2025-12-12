Hande Erçel ve Onur Güvenatam Aşkının Nasıl Başladığının Perde Arkası Ortaya Çıktı

Birsen Altuntaş, Hande Erçel ve Onur Güvenatam ilişkisinin detaylarını yayınladı.

Altuntaş'ın haberine göre Hande Erçel, İngilizcesini ilerletmek amacıyla Londra’da ev tutup bir dil okuluna kaydoldu. Londra’ya gitmek üzere havalimanına giden Erçel, lounge’da 2-4 Aralık tarihlerinde düzenlenecek Content London fuarı için yola çıkan Onur Güvenatam ve ekibiyle karşılaştı. Uçak yolculuğu sırasında sohbet eden ikili, daha sonra arkadaş grubuyla önceden planlanan bir akşam yemeğinde yeniden bir araya geldi. O günden sonra görüşmeye başladıkları öğrenildi. Altuntaş'ın haberine göre ikili arasında şimdilik netleşmiş bir ilişki tanımı yok. Reklam çekimi için İstanbul’a gelen Hande Erçel, Onur Güvenatam’la henüz birbirlerini tanıma aşamasında olduklarını dile getirdi.