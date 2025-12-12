Hande Erçel ve Onur Güvenatam Aşkının Nasıl Başladığının Perde Arkası Ortaya Çıktı
Hakan Sabancı'yla ilişkisini noktalayan Hande Erçel'in ismi yapımcı Onur Güvenatam'la anılmıştı. Havalimanında muhabirlerin sorularını yanıtlayan Erçel, aşk iddialarını doğrularken ikilinin ilişkisinin nasıl başladığı merak ediliyordu. Birsen Altuntaş, Hande Erçel ve Onur Güvenatam aşkının nasıl başladığını anlattı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yılın son aşk bombası Hande Erçel ve yapımcı Onur Güvenatam'dan geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hande Erçel'in Onur Güvenatam'ın birbirlerini tanıma aşamasında olduklarını itiraf etmesinin ardından ikilinin ilişkisinin nasıl başladığı merak edildi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın