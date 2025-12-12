onedio
Hande Erçel ve Onur Güvenatam Aşkının Nasıl Başladığının Perde Arkası Ortaya Çıktı

Hande Erçel
Esra Demirci
12.12.2025 - 21:17

Hakan Sabancı'yla ilişkisini noktalayan Hande Erçel'in ismi yapımcı Onur Güvenatam'la anılmıştı. Havalimanında muhabirlerin sorularını yanıtlayan Erçel, aşk iddialarını doğrularken ikilinin ilişkisinin nasıl başladığı merak ediliyordu. Birsen Altuntaş, Hande Erçel ve Onur Güvenatam aşkının nasıl başladığını anlattı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Yılın son aşk bombası Hande Erçel ve yapımcı Onur Güvenatam'dan geldi.

TV8'e konuk olan Mehmet Üstündağ'ın iddialarına göre Hande Erçel, dil okuluna gitmek için bulunduğu Londra'da Onur Güvenatam'la karşılaşmış ve ilişkileri burada başlamıştı. Hande Erçel'den bu konuda ilk açıklama geçtiğimiz saatlerde geldi ve Onur Güvenatam'la aşk iddialarına 'Çok yeni daha' yanıtı verdi.

Hande Erçel'in Onur Güvenatam'ın birbirlerini tanıma aşamasında olduklarını itiraf etmesinin ardından ikilinin ilişkisinin nasıl başladığı merak edildi.

Birsen Altuntaş, Hande Erçel ve Onur Güvenatam ilişkisinin detaylarını yayınladı.

Altuntaş'ın haberine göre Hande Erçel, İngilizcesini ilerletmek amacıyla Londra’da ev tutup bir dil okuluna kaydoldu. Londra’ya gitmek üzere havalimanına giden Erçel, lounge’da 2-4 Aralık tarihlerinde düzenlenecek Content London fuarı için yola çıkan Onur Güvenatam ve ekibiyle karşılaştı. Uçak yolculuğu sırasında sohbet eden ikili, daha sonra arkadaş grubuyla önceden planlanan bir akşam yemeğinde yeniden bir araya geldi. O günden sonra görüşmeye başladıkları öğrenildi. Altuntaş'ın haberine göre ikili arasında şimdilik netleşmiş bir ilişki tanımı yok. Reklam çekimi için İstanbul’a gelen Hande Erçel, Onur Güvenatam’la henüz birbirlerini tanıma aşamasında olduklarını dile getirdi.

