Hande Erçel, Yapımcı Onur Güvenatam'la Aşk Yaşadığı İddiasına Yanıt Verdi

Hande Erçel, Yapımcı Onur Güvenatam'la Aşk Yaşadığı İddiasına Yanıt Verdi

Hande Erçel
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
12.12.2025 - 20:01

Ünlü oyuncu Hande Erçel'in Hakan Sabancı'yla yaşadığı büyük aşkın ardından ismi yapımcı Onur Güvenatam'la anılmıştı. Hatta Mehmet Üstündağ, konuk olduğu programda bu iddiaları dile getiren isim olmuştu. 2. Sayfa kameralarına konuşan Hande Erçel, Güvenatam'la aşk iddiaları hakkında ilk kez konuştu.

KAYNAK: 2. Sayfa

Ünlü oyuncu Hande Erçel, geçtiğimiz aylarda büyük aşkı Hakan Sabancı ile ayrılmıştı.

Ünlü oyuncu Hande Erçel, geçtiğimiz aylarda büyük aşkı Hakan Sabancı ile ayrılmıştı.

Ayrılığın ardından Londra'da 2 ay sürecek dil okulu için ev kiralayan Hande Erçel'in havalimanında OGM Pictures'ın kurucusu Onur Güvenatam'la karşılaştığı ve aşk yaşamaya başladıkları iddia edilmişti. Söz konusu iddiaları ise gazeteci Mehmet Üstündağ dile getirmişti.

Hande Erçel, yapımcı Onur Güvenatam'la aşk iddialarına ilk kez yanıt verdi.

Hande Erçel, yapımcı Onur Güvenatam'la aşk iddialarına ilk kez yanıt verdi.

Havalimanında 2. Sayfa kameralarına konuşan Hande Erçel, Güvenatam'la aşk yaşadığına dair çıkan iddialara 'Aslında üzerine konuşulacak bir durum yok daha. Konuşulması gereken zaman geldiğinde inşallah konuşuruz. Çok yeni daha, o kadar yeni bir durum ki. Tanımayayım mı ben kimseyi? Herkes bir beklesin yargılamadan önce. Böyle şeyler kısmet' dedi.

Hande Erçel'in aşk iddialarına verdiği yanıtı buradan izleyebilirsiniz:

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Yorum Yazın