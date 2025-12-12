Hande Erçel, Yapımcı Onur Güvenatam'la Aşk Yaşadığı İddiasına Yanıt Verdi
Ünlü oyuncu Hande Erçel'in Hakan Sabancı'yla yaşadığı büyük aşkın ardından ismi yapımcı Onur Güvenatam'la anılmıştı. Hatta Mehmet Üstündağ, konuk olduğu programda bu iddiaları dile getiren isim olmuştu. 2. Sayfa kameralarına konuşan Hande Erçel, Güvenatam'la aşk iddiaları hakkında ilk kez konuştu.
KAYNAK: 2. Sayfa
Ünlü oyuncu Hande Erçel, geçtiğimiz aylarda büyük aşkı Hakan Sabancı ile ayrılmıştı.
Hande Erçel, yapımcı Onur Güvenatam'la aşk iddialarına ilk kez yanıt verdi.
Hande Erçel'in aşk iddialarına verdiği yanıtı buradan izleyebilirsiniz:
