Bu İllerde Yaşayanlar Dikkat: Cuma Günü 50 Şehirde Kar Yağışı Bekleniyor

05.01.2026 - 16:04

Türkiye'de pek çok il 2026 yılında lapa lapa kar yağışıyla girdi. Hatta uzun süredir kar yağmayan illerde bile okullarda hava şartları nedeniyle kar tatili oldu. Kar yağışı son günlerde yerini yağmur ve lodosa bırakırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre 9 Ocak Cuma günü yurdun çoğunluğunda kar yağışı öngörülüyor. 50 ile kar yağacağı tahmin ediliyor.

MGM'nin 5 günlük hava tahmin raporlarına göre pek çok il cuma günü beyaza bürünecek.

İstanbul'da ise bir kar yağışı öngörülmezken diğer iller şöyle;

