Onur Güvenatam Kimdir? Hande Erçel Onur Güvenatam Sevgili mi?

Oyuncu Hande Erçel'in yeni sevgilsinin Onur Güvenatam olduğu konuşuluyor. Erçel'den söz konusu iddialara yanıt geldi. 2.Sayfa Magazin'e konuşan Erçel, 'Daha çok yeni' ifadelerini kullandı. Erçel, 'Çok yeni daha, o kadar yeni bir durum ki. Tanımayayım mı ben kimseyi? Kısmet' ifadelerini kullanarak Onur Güvenatam ile tanışma sürecinde oldukları mesajını verdi.