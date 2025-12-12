onedio
Onur Güvenatam Kimdir? Hande Erçel Onur Güvenatam Sevgili mi?

Onur Güvenatam Kimdir? Hande Erçel Onur Güvenatam Sevgili mi?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
12.12.2025 - 20:25

Ünlü oyuncu Hande Erçel'in aşk hayatı merak ediliyor. Geçen aylarda 3 yıldır aşk yaşadığı Hakan Sabancı'yla ilişkisinin bittiği ortaya çıkan Hande Erçel'in yeni aşka yelken açtığı konuşuluyor. Erçel'in yeni sevgilisinin ise Onur Güvenatam olduğu iddia edildi. Magazin gündemini hareketlendiren bu iddianın ardından Onur Güvenatam'ın kim olduğu merak ediliyor. Onur Güvenatam Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Hande Erçel Onur Güvenatam Sevgili mi?

Onur Güvenatam Kimdir?

Onur Güvenatam Kimdir?

Oyuncu Hande Erçel ile aşk yaşadığı iddia edilen Onur Güvenatam'ın kim olduğu merak edildi. Onur Güvenatam, Türk iş insanı ve yapımcıdır. Ünlü dizi ve filmlerin yapımcısı olan OGM Pictures’ın kurucusu olan Onur Güvenatam, 1985 yılında Ankara’da doğdu. Onur Güvenatam, 2019 yılında OGM Pictures’ı kurdu. 2017 yılında Vatanım Sensin, 2021 yılında Camdaki Kız, 2023 yılında ise Yalı Çapkını adlı televizyon dizileri ile En İyi Dizi Altın Kelebek Ödülünü aldı.

Onur Güvenatam Kaç Yaşında?

Onur Güvenatam 40 yaşındadır. 

Onur Güvenatam Nereli?

Onur Güvenatam’ın Ankaralı olduğu biliniyor. 

Onur Güvenatam Ne İş Yapıyor?

Onur Güvenatam, dizi ve film yapım şirketi OGM Pictures’ın sahibidir.

Hande Erçel Onur Güvenatam Sevgili mi?

Hande Erçel Onur Güvenatam Sevgili mi?

Oyuncu Hande Erçel'in yeni sevgilsinin Onur Güvenatam olduğu konuşuluyor. Erçel'den söz konusu iddialara yanıt geldi. 2.Sayfa Magazin'e konuşan Erçel, 'Daha çok yeni' ifadelerini kullandı. Erçel, 'Çok yeni daha, o kadar yeni bir durum ki. Tanımayayım mı ben kimseyi? Kısmet' ifadelerini kullanarak Onur Güvenatam ile tanışma sürecinde oldukları mesajını verdi.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
