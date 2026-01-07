Emekli Olanlara Ekstra Maaş: Cumhurbaşkanı, Bakanlar ve Milletvekillerinin Yeni Maaşları Belli Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan aralık ayı enflasyon verileri ve memur maaşlarına yapılan yüzde 18,60'lık zam oranı, devlet yönetimindeki isimlerin gelirlerini de doğrudan değiştirdi. Mevzuat gereği memur maaş katsayısındaki artışa endeksli olan Cumhurbaşkanı, bakan ve milletvekili maaşları, yeni yılın ilk ayı itibarıyla güncellendi.

Yapılan hesaplamalara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görev maaşı 312 bin 718 liraya yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı zamanda milletvekili emeklisi statüsünde bulunduğu için bu maaşına ek olarak 177 bin 658 lira emekli aylığı alacak. Böylelikle görev maaşı ve emekli aylığı toplandığında Erdoğan’ın aylık geliri yaklaşık 490 bin lira seviyesine ulaşmış olacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapan vekillerin maaş tablosunda da rakamlar yukarı yönlü değişti. Aktif milletvekili maaşı 273 bin 196 lira olarak belirlenirken, emekli milletvekili aylıkları ise 177 bin 658 liraya çıkarıldı. Meclis’te görev yapan vekillerin 499’unun aynı zamanda emekli statüsünde olduğu biliniyor. Hem vekillik maaşını hem de emekli aylığını aynı anda alan bu isimlerin aylık toplam kazançları 450 bin lirayı bulacak.

Kabinede görev alan bakanların maaşları ise ocak zammıyla birlikte 280 bin 135 lira olarak kesinleşti. Bakanlık görevini yürüten bir ismin emeklilik hakkı da bulunuyorsa, eline geçen toplam aylık miktar 456 bin 993 lira olacak. Diğer yandan eski Cumhurbaşkanları Ahmet Necdet Sezer ve Abdullah Gül’ün alacakları emekli aylıkları da zamlanarak 204 bin 297 lira seviyesine yükseldi.