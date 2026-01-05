onedio
Metro İstasyonlarındaki Kışın Terleten Sistem Bir Genci Çileden Çıkardı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
05.01.2026 - 15:48

Bir sosyal medya kullanıcısı, metro istasyonlarındaki aşırı sıcaklara isyan ettiği videosuyla gündem oldu. Isıtıcıların gereksiz yere açıldığını savunan genç, 'Dışarısı soğuk diye kat kat giyiniyoruz, metroya girince hamam gibi oluyor' diyerek tepki gösterdi.

Paylaştığı videoda özellikle Marmaray ve metro istasyonlarını hedef alan kullanıcı, yolcuların zaten kış şartlarına göre hazırlandığını vurguladı.

'İnsanlar terlesin diye mi bu kadar ısıtılıyor?' diye soran genç, bu durumun tamamen yanlış bir mantıkla ilerlediğini söyledi. Isıtıcılar yerine başka ihtiyaçlara odaklanılması gerektiğini dile getiren kullanıcı, sitem dolu sözleriyle dikkat çekti.

Video kısa sürede sosyal medyada yayılırken, birçok kullanıcı da yorumlarda benzer dertlerden muzdarip olduklarını yazdı.

