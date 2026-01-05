Metro İstasyonlarındaki Kışın Terleten Sistem Bir Genci Çileden Çıkardı

Bir sosyal medya kullanıcısı, metro istasyonlarındaki aşırı sıcaklara isyan ettiği videosuyla gündem oldu. Isıtıcıların gereksiz yere açıldığını savunan genç, 'Dışarısı soğuk diye kat kat giyiniyoruz, metroya girince hamam gibi oluyor' diyerek tepki gösterdi.
İşte detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Paylaştığı videoda özellikle Marmaray ve metro istasyonlarını hedef alan kullanıcı, yolcuların zaten kış şartlarına göre hazırlandığını vurguladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın