onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Hadise'nin Bir Davette Merdivenlere Uzanarak Verdiği Poz X Kullanıcılarının Diline Düştü!

Hadise'nin Bir Davette Merdivenlere Uzanarak Verdiği Poz X Kullanıcılarının Diline Düştü!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
12.12.2025 - 16:41

Türkçe popun en çok konuşulan yıldızlarından Hadise, hem hit şarkılarıyla hem de her paylaşımı olay olan sosyal medya varlığıyla yıllardır gündemin tam ortasında. “Düm Tek Tek”, “Aşk Kaç Beden Giyer”, “Prenses” gibi şarkılarla hafızalara kazınan Hadise, bu kez katıldığı davetten paylaştığı karelerle dillere düştü.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türk pop denince akla gelen ilk isimlerden biri artık tartışmasız Hadise.

Türk pop denince akla gelen ilk isimlerden biri artık tartışmasız Hadise.

Yıllardır “Düm Tek Tek”ten “Aşk Kaç Beden Giyer”e, “Prenses”ten “Sıfır Tolerans”a kadar uzanan hit şarkılarıyla listeleri dolduran Hadise; sahne şovu, klipleri, kostümleri ve özel hayatıyla da magazin dünyasının tam ortasında durmayı başarıyor. Öyle ki Hadise için sadece şarkıları değil, attığı her adım, paylaştığı her fotoğraf, yazdığı her cümle ayrı ayrı olay oluyor; bir gün sahnede giydiği elbise konuşuluyor, ertesi gün Instagram’da verdiği poz gündemden düşmüyor.

Son dönemde ise hem aşk hayatı hem de tarzıyla yine magazin manşetlerinden inmeyen Hadise, bu kez katıldığı şık bir davette eski eltisi sayılan Nazlı Sabancı ile yan yana gelmesiyle çok konuşuldu.

Detaylardan bahsetmiştik:

11 Aralık akşamı katıldığı özel davetten kareler paylaşan Hadise, siyah elbisesiyle kırmızı halının merdivenlerine uzanarak verdiği pozla kısa sürede dile düştü.

11 Aralık akşamı katıldığı özel davetten kareler paylaşan Hadise, siyah elbisesiyle kırmızı halının merdivenlerine uzanarak verdiği pozla kısa sürede dile düştü.

Hadise'nin Instagram’da paylaştığı bu merdiven pozu, X’te saniyeler içinde goygoy malzemesine dönüştü. Kimileri ünlü isme benzetmelerde bulunurken yapılan yorumlar güldürdü.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Emre Keskin

siz moda yaptınız sonra millete bol atıyorsunuz.