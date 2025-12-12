Hadise'nin Bir Davette Merdivenlere Uzanarak Verdiği Poz X Kullanıcılarının Diline Düştü!
Türkçe popun en çok konuşulan yıldızlarından Hadise, hem hit şarkılarıyla hem de her paylaşımı olay olan sosyal medya varlığıyla yıllardır gündemin tam ortasında. “Düm Tek Tek”, “Aşk Kaç Beden Giyer”, “Prenses” gibi şarkılarla hafızalara kazınan Hadise, bu kez katıldığı davetten paylaştığı karelerle dillere düştü.
Türk pop denince akla gelen ilk isimlerden biri artık tartışmasız Hadise.
11 Aralık akşamı katıldığı özel davetten kareler paylaşan Hadise, siyah elbisesiyle kırmızı halının merdivenlerine uzanarak verdiği pozla kısa sürede dile düştü.
