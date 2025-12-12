Hadise'nin Bir Davette Merdivenlere Uzanarak Verdiği Poz X Kullanıcılarının Diline Düştü!

Yıllardır “Düm Tek Tek”ten “Aşk Kaç Beden Giyer”e, “Prenses”ten “Sıfır Tolerans”a kadar uzanan hit şarkılarıyla listeleri dolduran Hadise; sahne şovu, klipleri, kostümleri ve özel hayatıyla da magazin dünyasının tam ortasında durmayı başarıyor. Öyle ki Hadise için sadece şarkıları değil, attığı her adım, paylaştığı her fotoğraf, yazdığı her cümle ayrı ayrı olay oluyor; bir gün sahnede giydiği elbise konuşuluyor, ertesi gün Instagram’da verdiği poz gündemden düşmüyor.

Son dönemde ise hem aşk hayatı hem de tarzıyla yine magazin manşetlerinden inmeyen Hadise, bu kez katıldığı şık bir davette eski eltisi sayılan Nazlı Sabancı ile yan yana gelmesiyle çok konuşuldu.