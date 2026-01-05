Seni Hangi Duygu Hapsediyor?
Bazı duygular vardır; fark etmeden seni bir odanın içine alır, kapıyı kapatır ve anahtarı cebine koyar. Sen hala “iyiyim” dersin ama aynı düşünceler etrafında dönüp durursun. Bu test, seni görünmez bir kafeste tutan duygunun hangisi olduğunu anlamana yardımcı olacak. Cevapla ve duygusal kilidin adını öğren.
1. Son zamanlarda zihnini en çok meşgul eden şey?
2. Bir hata yaptığında ilk tepkin?
3. Bir tartışmadan sonra…
4. İnsanların seni en çok yanlış anladığını düşündüğün yönün?
5. Yalnız kaldığında duyguların genelde…
6. Bir karar verirken seni en çok ne zorlar?
7. Sana göre en zor duygu?
8. Birinden beklediğin ilgiyi görmediğinde…
9. Geçmişe dönüp baktığında…
10. Seni en çabuk yoran şey?
Seni hüzün hapsediyor!
Seni suçluluk hapsediyor!
Seni kaygı hapsediyor!
Seni öfke hapsediyor!
