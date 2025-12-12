Ajda Pekkan'ın 38 Saniyelik Reklam Filmi İçin Servet Kazandığı İddiası Sosyal Medyayı Karıştırdı
Ajda Pekkan’ın yüzü olduğu çikolata markasının 38 saniyelik reklamından 40 milyon TL aldığı iddiası sosyal medyada gündem yarattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Pop müziğinin efsane ismi Ajda Pekkan, yine kendinden söz ettirmeyi başardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın