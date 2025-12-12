onedio
Ajda Pekkan'ın 38 Saniyelik Reklam Filmi İçin Servet Kazandığı İddiası Sosyal Medyayı Karıştırdı

Ajda Pekkan'ın 38 Saniyelik Reklam Filmi İçin Servet Kazandığı İddiası Sosyal Medyayı Karıştırdı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
12.12.2025 - 16:16

Ajda Pekkan’ın yüzü olduğu çikolata markasının 38 saniyelik reklamından 40 milyon TL aldığı iddiası sosyal medyada gündem yarattı.

Pop müziğinin efsane ismi Ajda Pekkan, yine kendinden söz ettirmeyi başardı.

Pop müziğinin efsane ismi Ajda Pekkan, yine kendinden söz ettirmeyi başardı.

79 yaşında olmasına rağmen sahnedeki enerjisi ve projelerdeki aktifliğiyle dikkat çeken Süperstar, bu kez yeni reklam anlaşmasıyla gündemde. Pekkan'ın ünlü bir çikolata markasının reklam yüzü olduğu ve yalnızca 38 saniyelik reklam filmi için 40 milyon TL aldığı iddiası sosyal medyada gündem oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
İçeriğin Devamı Aşağıda
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
