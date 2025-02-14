onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Hande Erçel ve Barış Arduç'lu "Rüzgara Bırak" Filmine Yorum Yağdı

Hande Erçel ve Barış Arduç'lu "Rüzgara Bırak" Filmine Yorum Yağdı

Barış Arduç Hande Erçel Netflix
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
14.02.2025 - 19:56

Hande Erçel ve Barış Arduç'un başrollerinde yer aldığı Netflix filmi Rüzgara Bırak sonunda izleyiciyle buluştu. Film yoğun beğeni alırken gelen yorumları sizler için derledik. İşte Rüzgara Bırak filmine gelen ilk yorumlar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hande Erçel ve Barış Arduç ikilisini izleyeceğimiz Rüzgara Bırak, 14 Şubat günü Netflix'te görücüye çıktı.

Hande Erçel ve Barış Arduç ikilisini izleyeceğimiz Rüzgara Bırak, 14 Şubat günü Netflix'te görücüye çıktı.

İzleyicilerden beğeni dolu yorumlar alan film, Netflix Türkiye'nin en çok izlenen yapımlarından biri olmaya aday!

İzleyicilerden beğeni dolu yorumlar alan film, Netflix Türkiye'nin en çok izlenen yapımlarından biri olmaya aday!

Rüzgara Bırak filmine gelen yorumları sizler için derledik! İşte gelen ilk tepkiler...

Rüzgara Bırak filmine gelen yorumları sizler için derledik! İşte gelen ilk tepkiler...

👇

👇
twitter.com

👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
d cord

Ben de izledim filmi, beğendim

Sercan çallı

Rüzgara bırakılır mı hiç. Üstüne gelir