Hande Erçel ve Barış Arduç'lu "Rüzgara Bırak" Filmine Yorum Yağdı
Hande Erçel ve Barış Arduç'lu "Rüzgara Bırak" Filmine Yorum Yağdı
Hande Erçel ve Barış Arduç'un başrollerinde yer aldığı Netflix filmi Rüzgara Bırak sonunda izleyiciyle buluştu. Film yoğun beğeni alırken gelen yorumları sizler için derledik. İşte Rüzgara Bırak filmine gelen ilk yorumlar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hande Erçel ve Barış Arduç ikilisini izleyeceğimiz Rüzgara Bırak, 14 Şubat günü Netflix'te görücüye çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İzleyicilerden beğeni dolu yorumlar alan film, Netflix Türkiye'nin en çok izlenen yapımlarından biri olmaya aday!
Rüzgara Bırak filmine gelen yorumları sizler için derledik! İşte gelen ilk tepkiler...
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Ben de izledim filmi, beğendim
Rüzgara bırakılır mı hiç. Üstüne gelir