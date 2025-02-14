Yapay Zekaya Sorduk: Harry Potter'daki Voldemort'un Neden Burnu Yok?

Voldemort, ruhunu yedi parçaya bölerek ölümsüzlüğe ulaşmak için hortkuluklar yarattı. Ancak bu süreç, ruhunu ve bedenini büyük ölçüde çarpıttı. Ruhunu bu kadar parçalamak, onun insanlığını kaybetmesine ve fiziksel görünümünün giderek bozulmasına neden oldu. Burunsuz bir yüz de bu dönüşümün bir sonucu olabilir.