Hadise'nin Esas Oğlan Dizisinden Kazandığı İddia Edilen Rakam Dudak Uçuklattı!
Hadise'nin Esas Oğlan Dizisinden Kazandığı İddia Edilen Rakam Dudak Uçuklattı!
Kaynak: https://www.medyatava.com/magazin/en-...
Hadise’nin başrolünde yer aldığı Esas Oğlan dizisi, uzun süre gündemden düşmemişti. Hadise'nin oyunculuğu ve dizi sahneleri çok konuşulmuştu. 8 bölüm süren diziden Hadise'nin ne kadar kazandığı merak konusuydu. Hadise'nin diziden kazandığı iddia edilen rakam dudak uçuklattı.
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Hadise’nin başrolünde yer aldığı Esas Oğlan dizisi, uzun süre gündemden düşmedi.
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Hem dizideki cesur sahneler hem de Hadise'nin oyunculuğu çok konuşulmuştu.
8 bölüm çekilen dizinin son bölümünün ardından en çok merak edilenlerden biri de Hadise'nin projeden ne kadar kazandığı sorusuydu.
Hadise’nin diziden 8 bölüm için 10 milyon TL kazandığı iddiası gündeme damga vurdu.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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