Hadise'nin Esas Oğlan Dizisinden Kazandığı İddia Edilen Rakam Dudak Uçuklattı!

Hadise’nin başrolünde yer aldığı Esas Oğlan dizisi, uzun süre gündemden düşmemişti. Hadise'nin oyunculuğu ve dizi sahneleri çok konuşulmuştu. 8 bölüm süren diziden Hadise'nin ne kadar kazandığı merak konusuydu. Hadise'nin diziden kazandığı iddia edilen rakam dudak uçuklattı.