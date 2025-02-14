Yapay Zeka Şakir Paşa Ailesi Dizisini İzleyenlerin 5 Gizli Karakter Özelliğini Açıkladı!

NOW TV'nin sevilen dizisi Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar hem konusu gereği hem de yayınlandığı günden bu yana skandallara imza atıyor. Dizide yaşananlar bir yana dursun ailenin açtığı dava ve sonrasında çıkan yangın dizinin bir süre gündemden düşmesine izin vermemişti. Neyse ki çekimleri normale dönen dizide her şey yolunda. Ancak bu kez de hikayede Aniesi ile Şakir Paşa ilişkisi gündeme damgasını vurdu.

Çok konuşulan diziyi yapay zekaya sorduk. Bu kadar seveni varken acaba bu diziyi izleyenler hakkında neler söyleyebilirsin, diye. İşte, yapay zekaya göre Şakir Paşa Ailesi'ni izleyenlerin 5 gizli karakter özelliği...