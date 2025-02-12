Kral Kaybederse Dizisinde Halit Ergenç'in Canlandırdığı Kenan Karakterinin Gerçek Hikayesi

İlk bölümüyle Star TV ekranlarında izleyici ile buluşan Kral Kaybederse dizisi ilgi çekti. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı kitabından uyarlanan dizide Halit Ergenç'in oynadığı Kenan Baran karakteri merak uyandırdı. Dizide narsist bir karakter gibi görünen Kenan gerçek hayatta da böyle biri miydi? Kitabı da okuyan sosyal medya kullanıcıları dizinin ilk bölümünün ardından Kenan karakteri hakkında bilgi verdi. Bakın, gerçek hayattaki Kenan Baran nasıl biriymiş?

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