Kral Kaybederse Dizisinde Halit Ergenç'in Canlandırdığı Kenan Karakterinin Gerçek Hikayesi
Kral Kaybederse Dizisinde Halit Ergenç'in Canlandırdığı Kenan Karakterinin Gerçek Hikayesi
İlk bölümüyle Star TV ekranlarında izleyici ile buluşan Kral Kaybederse dizisi ilgi çekti. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı kitabından uyarlanan dizide Halit Ergenç'in oynadığı Kenan Baran karakteri merak uyandırdı. Dizide narsist bir karakter gibi görünen Kenan gerçek hayatta da böyle biri miydi? Kitabı da okuyan sosyal medya kullanıcıları dizinin ilk bölümünün ardından Kenan karakteri hakkında bilgi verdi. Bakın, gerçek hayattaki Kenan Baran nasıl biriymiş?
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2017 yılından bu yana yayınlanması beklenen Star TV'nin yeni dizisi Kral Kaybederse dün akşam izleyici ile buluştu.
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İlk bölümü ile izleyicinin ilgisini çekmeyi başaran dizide Halit Ergenç'in oynadığı Kenan Baran karakteri merak uyandırdı.
Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı kitabından uyarlanan dizide Kenan karakteri güçlü hatta narsist bir kişilik gibi gösterildi.
Kitapta anlatılan Kenan karakteri dizidekinden de betermiş. Kitabı okuyanların aktardığını göre Kenan kendine çok güvenen, içeri girdiğinde havasından geçilmeyen ve narsistliğe varan boyutta kusursuz olduğunu düşünen biri.
Yanı sıra Kenan'ın hayatında annesinin izleri var. Annesi tarafından tam bir kral gibi büyütülmüş olan Kenan'ın hikayesinin ismi de buradan geliyor.
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Zor bir çocukluk dönemi geçirmiş olan Kenan, daha sonra özel hayatında yaşadığı bunalımlar nedeniyle Gülseren Budayıcıoğlu'nun kapısını çalmış.
Dizide belki ilerleyen bölümlerde göreceğiz ancak kitapta Kenan'ın terapi sırasındaki itirafları okuyucuların en çok etkilendikleri yermiş.
Kenan kendinden öylesine emin ve kendine o kadar aşık biri ki aktarılanlara göre hayatının kitap olmasını o istemiş.
Hep hatırlanmak istediğini söyleyen Kenan, doktorundan terapide anlattıklarını yazmasını 'unutulmamak için' istemiş.
Gerçek hayatta ünlü bir iş adamı olduğu bilinen Kenan, ne yazık ki bu günleri görememiş. Kenan gerçek hayatta ve hikayenin sonunda kalp krizi geçirerek hayatını kaybediyor.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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