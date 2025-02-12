Saçları Tartışma Yarattı: Halit Ergenç Kral Kaybederse'de Protez Saç mı Kullanıyor, Peruk mu Takıyor?
Saçları Tartışma Yarattı: Halit Ergenç Kral Kaybederse'de Protez Saç mı Kullanıyor, Peruk mu Takıyor?
Dün akşam Star TV ekranlarında başlayan Kral Kaybederse ilk bölümüyle beğeni topladı. Ancak hem Halit Ergenç'in saçları hem de Merve Dizdar'ın üniversite öğrencisi olarak dizide rol alması sosyal medyada en çok konuşulan konular oldu. Ergenç'in protez saç mı kullandığı peruk mu taktığı sorusu kafaları karıştırdı. Gelin, birlikte inceleyelim!
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2017'den beri projesi üzerine hazırlanılan Kral Kaybederse dün akşam Star TV'de ekranlara merhaba dedi.
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Dizide Kenan Baran adında güçlü ve gözde bir adamı canlandıran Halit Ergenç ile üniversite öğrencisi Fadi'yi canlandıran Merve Dizdar en çok konuşulan isimler oldu.
Şimdi gelelim bir diğer gündemimiz olan Halit Ergenç ve saçlarına! Ünlü sanatçının dizide saçlarına ne yaptığı merak ediliyor.
Peruk mu yoksa protez saç mı diye merak edilen bu konuda yorum yapmak gerekirse, saçın yapısından ve görünümünden dolayı protez olması daha olası diye düşünebiliriz.
Saçlarının duruşuna bakılırsa Halit Ergenç'in dizide protez saç kullandığını söyleyebiliriz.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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