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Esme'den Sonra Dikiş Tutturmak Zor: Deha Dizisinde Flaş Bir Ayrılık Daha Gerçekleşti!

Esme'den Sonra Dikiş Tutturmak Zor: Deha Dizisinde Flaş Bir Ayrılık Daha Gerçekleşti!

Deha Dizisi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
12.02.2025 - 00:03

Show TV dizisi Deha'dan geçtiğimiz haftalarda Esme karakterini canlandıran Ahsen Eroğlu ayrılmıştı. Reytinglerinde düşüş gerçekleşen dizide flaş ayrılık daha gerçekleşti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizide önemli bir veda daha yaşanacak.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/d...
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Sezonun başında Show TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Deha, çift partnerli sürecin sonunda Esme'ye veda ederek İmre&Devran birlikteliğine ilk adımları atmıştı.

Sezonun başında Show TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Deha, çift partnerli sürecin sonunda Esme'ye veda ederek İmre&Devran birlikteliğine ilk adımları atmıştı.

Ancak Esme'nin diziden ayrılması pek de beklenen etkiyi yaratmadı. İzleyici daha çok bu birlikteliği görmek istiyor olacak ki, Ahsen Eroğlu'nun diziden ayrılmasından sonra reytinglerde gözle görülür bir düşüş yaşandı.

Ancak Esme'nin diziden ayrılması pek de beklenen etkiyi yaratmadı. İzleyici daha çok bu birlikteliği görmek istiyor olacak ki, Ahsen Eroğlu'nun diziden ayrılmasından sonra reytinglerde gözle görülür bir düşüş yaşandı.

İmre ve Devran'ın 'birbirlerinin yaralarını sarışını' izlerken, diziden önemli bir karakterin daha ayrılacağı iddia edildi.

İmre ve Devran'ın 'birbirlerinin yaralarını sarışını' izlerken, diziden önemli bir karakterin daha ayrılacağı iddia edildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizide Karga karakterine hayat veren Taner Rumeli Deha'ya veda ediyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizide Karga karakterine hayat veren Taner Rumeli Deha'ya veda ediyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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