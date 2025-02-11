Paraya Kıymış: Uzak Şehir'de Cihan'ın Alya'ya Aldığı Kolyenin Fiyatı Ortaya Çıktı!
Paraya Kıymış: Uzak Şehir'de Cihan'ın Alya'ya Aldığı Kolyenin Fiyatı Ortaya Çıktı!
Kaynak: https://x.com/pearlofthed/status/1889...
Aşiret dizilerine olan hasreti dindiren Uzak Şehir, Yalı Çapkını'na ait olan rekoru da kırarak yeni reyting rekortmeni dizimiz oldu. Cihan ve Alya arasındaki gerilimin yerini sevgi kıvılcımlarına bırakması izleyicinin ilgisinin daha da fazla artmasını sağladı. Dün akşam yayınlanan bölümde Cihan'ın Alya'ya aldığı kolyenin fiyatı da merak konusu olmuştu. Dikkatli bir izleyici kolyeyi bularak fiyatını ortaya çıkardı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir, dün akşam yayınlanan bölümüyle Yalı Çapkını'na ait rekoru kırmayı başardı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cihan ve Alya arasındaki tatlı-sert ilişkinin sempati kazanması ve ikilinin arasındaki uyum izleyicinin beğenisini kazandı. E haliyle reyting rekoru da kaçınılmaz oldu.
Dün akşam yayınlanan bölümde Cihan'ın Alya'ya özel bir kolye aldığı anları izlemiştik.
Özel, çünkü bu kolye onun yeniden doğuşunu simgeliyor!
Ancak kolye bu kadar özel olunca, fiyatı da izleyiciler tarafından merak edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Diziye özel tasarlanan kolyenin çıkış fiyatı 42.768 TL iken kolye şu an indirimli haliyle 32.076 TL'ye satılıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın