Uzak Şehir'in 'Sadakat Albora'sı Gonca Cilasun'un Eski Mesleğini Duyunca Bir Miktar Şaşıracaksınız!
Uzak Şehir'in 'Sadakat Albora'sı Gonca Cilasun'un Eski Mesleğini Duyunca Bir Miktar Şaşıracaksınız!
Kanal D'nin reyting rekorları kıran Uzak Şehir dizisi her karakteriyle yoğun ilgi görüyor. Aşiret dizisinin en dikkat çekici karakterlerinden 'Sadakat Albora'ya hayat veren Gonca Cilasun da büyük beğeni topluyor. Cilasun geçtiğimiz günlerde Biz Bize programının konuğu oldu. Samimi bir sohbet gerçekleştiren Gonca Cilasun eski mesleğini de açıkladı.
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Gonca Cilasun, bir döneme damgasını vuran Arka Sıradakiler dizisiyle ilk kez oyunculuk kariyerine adım atmıştı.
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Başarılı oyuncu son yıllarda da "Ateş Kuşları", "Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı" ve "Sefirin Kızı" gibi yapımlarda rol alarak adından söz ettirmeye devam ettirmişti.
Canlandırdığı her karakterle hafızalarımıza kazınan Gonca Cilasun, şimdilerde ise Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'de 'Sadakat Albora' karakterini canlandırıyor.
Gonca Cilasun birkaç ay önce katıldığı Biz Bize programında televizyondaki eski mesleğini açıkladı.
"Bir zamanlar Flash Tv vardı, hatırlarsanız. Artık yok galiba, yani eskisi gibi değil en azından." diyen ünlü oyuncu haber spikerliği yaptığını söyledi.
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"Orada Ana Haber Spikerliği yaptım. Bu heyecan verici bir şey. Televizyonun dizi sektöründen çok başka bir yeri. Sizin şu anda yaptığınız şey büyük heyecan verici."
İşte o anlar...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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