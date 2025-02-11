İsmail Hacıoğlu'ndan Kendi Dizisi Sen Ağlama İstanbul Yerine Gelen Kral Kaybederse'ye Yorum Geldi!
İsmail Hacıoğlu'ndan Kendi Dizisi Sen Ağlama İstanbul Yerine Gelen Kral Kaybederse'ye Yorum Geldi!
Star Tv ekranlarında yayın hayatına başlayacak Kral Kaybederse dizisinin ilk bölümüne yalnızca saatler kaldı. Gülseren Budaycıoğlu'nun kaleminden çıkan romandan uyarlanan yapımın günü salı olarak belirlendi. Bu yüzden de Sen Ağlama İstanbul'un günü değişti. Final yapacağı konuşulan yapımın oyuncularından İsmail Hacıoğlu da eski aşkı Aslıhan Gürbüz'ün yeni dizisi Kral Kaybederse dizisinin sosyal medya hesabına yorum yaptı. Yapılan yorum kimileri tarafından da imalı bulundu.
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Güç, hırs, aşk ve ihanetle dolu bir hikayeyi bizlere sunmaya hazırlanan Star Tv'nin yeni dizisi Kral Kaybederse bu akşam yayın hayatına başlıyor.
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Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz ve Nilperi Şahinkaya gibi oyuncuların kadrosunda yer aldığı yeni dizinin günü salı olarak belirlendi.
Kral Kaybederse'nin salı gününe alınması sonrası İsmail Hacıoğlu, Simay Barlas ve Aytaç Şaşmaz’ın başrolünde yer aldığı Sen Ağlama İstanbul dizisinin günü değişti.
Yayın günü cumartesiye çeklilen ve 8. bölümde final yapacağı konuşulan Sen Ağlama İstanbul'un 'Kubat'ı İsmail Hacıoğlu ise Kral Kaybederse'nin ilk fragmanına yaptığı yorumla göze çarptı.
Kanalın resmi Instagram sayfasına yorumlar bırakan Hacıoğlu'nun, eski sevgilisi Aslıhan Gürbüz'ün rol aldığı Kral Kaybederse'ye "E hadi be gülüm 🙃👌" demesi kimileri tarafından da imalı bulundu.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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