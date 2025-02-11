Sunucu Aslı Hünel 19 Yaşındaki Fadime ile 50 Yaşındaki Ethem'in Evliliğine Sert Tepki Gösterdi!
Sunucu Aslı Hünel 19 Yaşındaki Fadime ile 50 Yaşındaki Ethem'in Evliliğine Sert Tepki Gösterdi!
Geçtiğimiz günlerde TikTok platformunda viral olan Fadime ve Ethem çiftine denk gelmişsinizdir. Aralarında 31 yaş fark olan ikilinin 'aşkı' büyük tepki çekmişti. Canlı yayınlardında sarmaş dolaş hallere bürünen ikili geçtiğimiz günlerde de evlendi. Sosyal medyayı ayağa kaldıran olaya sunucu Aslı Hünel de tepkisiz kalmadı.
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Son günlerde sosyal medyanın gündeminde 19 yaşındaki Fadime ile 50 yaşındaki Ethem'in ağızları açık bırakan türden ilişkisi oturmuş durumda.
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Kısa sürede tepkilerin hedefi haline gelen ve aralarında 31 yaş fark olan ikili geçtiğimiz günlerde de düğün yaptı.
Fadime hakkındaki zorla evlendirilme iddialarına da "Eğer zorla evlendirilseydim, devletimin polisi boşuna durmuyor; derdim ki, 'Zorla evlendiriliyorum, evlenmek istemiyorum.'" diyerek yanıt verdi.
Hatta TikTok'a damga vuran ikili kendilerine yönelik eleştirilere de böyle cevap verdi:
Tabii bu yaşanan olaylara ünlüler dünyası da kayıtsız kalamadı. Ethem ve Fadime olayına bir tepki de Gelinim Mutfakta sunucusu Aslı Hünel'den geldi.
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“Yok yok, bu böyle olmamalı! Kızın yaşının küçüklüğünü geçtim, beyin gelişimi bile tamamlanmamış." diyen Hünel şöyle devam etti:
"Adam başka bir başka. Bu evlilik iptal edilmeli ve aileden izinsiz 22-23 yaşına kadar reşit sayılmamalı. Aile rıza göstermeden olmaz! İzlerken sinirlerim bozuldu.”
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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Ne tarafa kusuyoruz 🤢
tasvip etmek için söylemiyorum ama kadın yaşlı erkek çok genç olunca birşey demiyorsunuz feministler
iki tarafta kendi rızası ile evlendi ise sanane, kime ne?!