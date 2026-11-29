Gündüz Aklımıza Gelmeyen Sorunları Neden Gece Yatağa Girince Düşünmeye Başlıyoruz?
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Gün içinde aklımıza bile gelmeyen faturalar, yarım kalan konuşmalar ve yarının işleri, başımızı yastığa koyduğumuz anda sıraya giriyor. Bunun arkasında sessizlik, yorgun bir beyin ve tamamlanmayı bekleyen işler var.
Frontiers in Network Physiology | Baylor Üniversitesi | Swinburne Üniversitesi
Gün boyu dikkatimizi dağıtan her şey susunca zihin bekleyen dertlere döner.
Gece saatlerinde yorgun beyin sorunları olduğundan büyük görmeye daha yatkın oluyor.
Yatmadan önce yarının yapılacaklar listesini yazmak uykuya dalmayı hızlandırabiliyor.
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