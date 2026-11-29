ABD'li uyku araştırmacılarının 2022'de Frontiers in Network Physiology dergisinde yayımladığı 'Mind After Midnight' (Gece yarısından sonra zihin) hipotezine göre gece uyanık kalındığında dikkat olumsuz şeylere daha çok kayıyor, ruh hali kararıyor ve beynin ön bölgesinin düşünceleri dizginleme gücü zayıflıyor. Araştırmacılar bunu kesinleşmiş bir bulgu olarak değil, yeni çalışmalarla sınanması gereken bir hipotez olarak sunuyor.

Swinburne Teknoloji Üniversitesi'nden psikolog Greg Murray da bu saatlerde zihnin aslında problem çözmediğini, yaptığı şeyin endişelenmek olduğunu söylüyor. Gece dev gibi görünen bir sorunun sabah çok daha küçük gelmesinin nedeni de bu.