Televizyon Karşısında Uyuya Kalıp Yatağa Geçtiğimizde Gözlerimiz Neden Fal Taşı Gibi Açılır?
Televizyon Karşısında Uyuya Kalıp Yatağa Geçtiğimizde Gözlerimiz Neden Fal Taşı Gibi Açılır?
Televizyon karşısında kendiliğinden dalıverirken, yatağa geçtiğimizde uyuyamamak ne kadar da tanıdık bir durum, değil mi? Bu durumun altında yatan sebepler aslında sandığımızdan daha karmaşık!
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Yatağa girince uyuyamamak durumu, “koşullanmış uyarılma” olarak biliniyor ve vücudumuzun yatağı uyku yerine uyanıklıkla ilişkilendirmeye başlamasından kaynaklanıyor.
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Eğer her gece yatağa girip hemen uyuyan birisiyseniz, bedeniniz yatağa girince otomatik olarak uyku moduna geçecektir. Ancak yatağınızda sürekli dönüp duruyorsanız, beyniniz yatağı uyumak yerine uyanık kalmakla ilişkilendirir.
Bu koşullanma süreci ise iş veya başka düşüncelerle yatağa gitmek, yatakta uzun süre ekran kullanmak gibi etkenlerle daha da tetiklenebiliyor.
Yani aslında yatakta geçirdiğiniz her uykusuz dakika, beyninizin yatağı uyanıklıkla daha fazla bağdaştırmasına yol açıyor.
Uyku uzmanları, bu durumu aşmak için “uykusuzluk için bilişsel davranış terapisi” (CBT-I) adı verilen bir yöntemi öneriyorlar. CBT-I, yatakta uyuma harici aktivitelerden uzak durmanızı ve sadece uykunuz geldiğinde yatağa girmenizi öğütlüyor.
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Uyku merkezlerinde uygulanan bu terapi süreci, uyku düzeninizi yeniden programlayarak beynin yatağı tekrar uyku ile bağdaştırmasını sağlıyor.
Fakat bu süreçteki en önemli kural: Yatak yalnızca uyumak için kullanılmalı. Eğer uyuyamıyorsanız, 20 dakika içinde yataktan kalkarak başka bir şey yapmanız öneriliyor.
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