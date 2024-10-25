Aslında Bir Uyarı: Uzunca Bir Süre Yemek Yemeyince Neden Midemiz Bulanır?

Hepimiz zaman zaman uzun süre aç kaldığımızda midemizde bir huzursuzluk hissederiz. Ama neden aç kalmak yerine midemiz bulanmaya başlar ki? Cevabı aslında oldukça basit ve vücudumuzun kendini koruma mekanizmalarından biriyle bağlantılı.

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