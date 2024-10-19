Tavuklar Bir Kuş Türü Olmasına Rağmen Neden Maksimum 10 Saniye Uçabiliyor?
Tavuklar Bir Kuş Türü Olmasına Rağmen Neden Maksimum 10 Saniye Uçabiliyor?
Eminiz ki çoğumuz tavukların uçmak yerine kısa mesafelerde zıpladığını fark etmişizdir. Peki ama neden uçmuyorlar? Aslında bu sorunun oldukça ilginç ve bilimsel bir cevabı var...
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Görünüşte tavuklar, küçük kanatları ve iri gövdeleri ile kuşlar arasında uçma yeteneklerinden yoksun gibi duruyorlar.
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Bu durumun sebebi ise sadece anatomik değil, insanların da payı var desek yanılmış olmayız! İyi de nasıl?
Güneydoğu Asya ve Hindistan’ın kuzeyine özgü vahşi kuş türü Gallus gallus ya da bildiğimiz adıyla Orman Tavuğu, modern tavuğun atası ya da en yakın akrabası olarak kabul ediliyor.
Orman tavukları kısa mesafelerde uçabilme yeteneğine sahiplerdi. Fakat modern tavuklar bu yeteneklerini büyük ölçüde kaybettiler. Bunun sebebi ise insanlar tarafından yapılan seçici üretim.
Biyoloji uzmanı Michael Habib’e göre tavukların uçma yeteneği, büyük oranda insanlar tarafından şekillendirildi. Seçici üretim, tavukların iri göğüs kaslarına (beyaz et) sahip olmalarına yol açtı.
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Fakat bu büyük kaslar her ne kadar insanlar için lezzetli olsa da uçma yeteneklerini engelledi. Uçmak için kuşların doğru bir vücut kütlesi-kanat alanı oranına sahip olmaları gerekiyor.
Ancak tavukların ağır gövdeleri ve küçük kanatları, oranı tutturmalarını imkansız hale getiriyor. Bu nedenle tavuklar havada kısa bir süre bile kalmakta zorlanıyorlar.
Genç tavuklar kısa mesafeli uçuşlar yapabilseler de yetişkin tavuklar ağır kütleleri nedeniyle uçamıyorlar.
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