İneklere Mıknatıs Yutturulmasının Akla Hayale Gelmeyecek Sebebi
İneklere Mıknatıs Yutturulmasının Akla Hayale Gelmeyecek Sebebi
İneklere mıknatıs yutturulduğunu okuduğunuzda biraz şaşırdığınızın farkındayız. Ancak merak etmeyin bu bir komplo teorisi değil, yani Bill Gates inekleri çiplemiyor! Peki, ilginç uygulamanın ardındaki sebep ne?
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İnekler, büyük lokmaları çiğnemeden yutma alışkanlığına sahip olabilir. Verimli bir beslenme yöntemi gibi görünse de bu onları ciddi bir tehlikeye açık hale getirir.
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Kırılmış çiftlik ekipmanlarından, çit tellerinden kopan parçalar gibi metal cisimler, ineklerin yediği yiyeceklere karışabilir.
Bu yabancı metaller, ineğin sindirim sistemine girdikten sonra retikulum adı verilen mide bölümüne yerleşebilir ve burayı delip enfeksiyon, ateş ve sindirim sorunlarına yol açabilir.
Bu durum, "hardware disease" ya da bilimsel adıyla "Retikuloperitonitis Travmatika" olarak bilinir ve oldukça acı verici bir hastalıktır. Hastalığın en etkili çözümü, ineklerin yiyeceklerine metal parçaların karışmasını engellemektir
Ancak çiftçiler, riski en aza indirmek için başka bir yöntem daha geliştirmiştir: İneklere mıknatıs yutturmak.
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Çiftçilerin kullandığı bu özel mıknatıslar, ineklerin retikulum bölgesine yerleştirilir. Mıknatıs, yabancı metal cisimleri bir arada tutarak bir top haline getirir ve bu metallerin retikulumu delmesini önler.
Mıknatıs, ineğin yaşamı boyunca midede kalır ve bu sayede metal parçalarının neden olabileceği ciddi sağlık sorunları önlenir. İnekler öldükten sonra ise bu mıknatıslar çıkarılır.
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