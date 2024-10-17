Modanın da Böylesi: Amerika'da İnsanlar 1920'li Yıllarda Neden İnek Toynağı Giyiyordu?
Modanın da Böylesi: Amerika'da İnsanlar 1920'li Yıllarda Neden İnek Toynağı Giyiyordu?
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1920'den 1933'e kadar süren alkol yasağı, Amerika'nın en büyük toplumsal olaylarından biriydi.
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Ancak işler planlandığı gibi gitmedi. Halk, alkole olan bağımlılığını bırakamadı ve yasak, alkol üreticileri için büyük bir kriz yarattı.
Polis, yasadışı alkol üretimini durdurmak için büyük çaba harcıyordu. Üreticiler ise en ufak bir iz bırakmamak için yeni yollar aradı. Bu noktada inek toynağı taktiği devreye girdi.
Mafya ve alkol üreticileri, polislerin kendilerini takip edememesi için izlerini hayvan ayak izleriyle gizlemeye karar verdi.
1920'lerin başında, uzak ve gizli yerlerde alkol üreten bu gruplar, ayak izlerini inek toynağına benzeyen ayakkabı tabanları ile gizleyerek polisi kandırmayı başardı. Bu yöntem, polislerin bölgede yalnızca hayvanların yaşadığına inanmasını sağladı.
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1922 yılında, bu taktik gün yüzüne çıktı. Evening Independent gazetesinde yayınlanan bir makale, inek toynağı tabanlı ayakkabıların tam olarak nasıl kullanıldığını ayrıntılı bir şekilde anlattı.
Bu olaydan sonra yasa dışı alkol üreticileri yeni yöntemler bulmak zorunda kaldılar. Speakeasy adı verilen gizli kulüpler, bu dönemde yasadışı ürünlerin, özellikle alkolün satıldığı ana yerler haline geldi.
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