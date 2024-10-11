Antik Roma Döneminde Mor Giyenler Neden Acımasızca Cezalandırılıyordu?

Antik Roma’da mor renk, sadece güzel bir tercih değil aynı zamanda bir güç sembolüydü. Ancak bu rengin bedeli çok ağırdı ve yanlış kişinin üzerinde görüldüğünde ölümcül sonuçlar doğurabiliyordu.

Peki, sıradan insanlar mor giydiğinde neden cezalandırılıyordu?

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