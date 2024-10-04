Orta Çağ Avrupa'sında Kedilerin Şeytan İlan Edilip, Yakılarak ve Dövülerek Katledilmesinin Acımasız Tarihi

Kedilerin Antik Mısır’da tanrıça olarak görüldüğünü herkes bilir, peki ya Orta Çağ’da Avrupa’da bu masum hayvanların, şeytanın bedeni olarak kabul edilip toplu halde öldürüldüğünü biliyor musunuz?

Orta Çağ Avrupa’sında kediler, dini liderler tarafından şeytanla ilişkilendirildi ve inanılmaz acımasızlıklarla karşılaştı.

Kaynak