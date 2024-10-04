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Orta Çağ Avrupa'sında Kedilerin Şeytan İlan Edilip, Yakılarak ve Dövülerek Katledilmesinin Acımasız Tarihi

Orta Çağ Avrupa'sında Kedilerin Şeytan İlan Edilip, Yakılarak ve Dövülerek Katledilmesinin Acımasız Tarihi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Onedio Editörü
04.10.2024 - 16:55

Kedilerin Antik Mısır’da tanrıça olarak görüldüğünü herkes bilir, peki ya Orta Çağ’da Avrupa’da bu masum hayvanların, şeytanın bedeni olarak kabul edilip toplu halde öldürüldüğünü biliyor musunuz?

Orta Çağ Avrupa’sında kediler, dini liderler tarafından şeytanla ilişkilendirildi ve inanılmaz acımasızlıklarla karşılaştı.

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Orta Çağ'da, Avrupa'daki Hristiyanlar, kedilerin kontrol edilemez doğası nedeniyle bu hayvanları şeytani varlıklar olarak gördü. Özellikle 1233 yılında Papa Gregory IX’in yayımladığı "Vox in Rama" adlı ferman, bu korkuyu daha da körükledi.

Orta Çağ'da, Avrupa'daki Hristiyanlar, kedilerin kontrol edilemez doğası nedeniyle bu hayvanları şeytani varlıklar olarak gördü. Özellikle 1233 yılında Papa Gregory IX’in yayımladığı "Vox in Rama" adlı ferman, bu korkuyu daha da körükledi.

Papa, şeytanın sıklıkla kedi formuna büründüğünü ve kara büyü ayinlerinde kedilerin bedenlerine iblislerin girdiğini iddia etti.

Papa, şeytanın sıklıkla kedi formuna büründüğünü ve kara büyü ayinlerinde kedilerin bedenlerine iblislerin girdiğini iddia etti.

Bu sapkın ayinlerde şeytanın lütfunu kazanmak için kedilerin anüsüne öpücük kondurulduğu bile söyleniyordu.

Kedilere karşı bu korku ve nefret, Avrupa’da Kara Veba'nın yayılmaya başladığı 14. yüzyılda zirveye ulaştı. Kedilerin, vebanın yayılmasında rol oynadığına inanılıyordu ve bu inanç, milyonlarca kedinin ölümüne neden oldu.

Kedilere karşı bu korku ve nefret, Avrupa’da Kara Veba'nın yayılmaya başladığı 14. yüzyılda zirveye ulaştı. Kedilerin, vebanın yayılmasında rol oynadığına inanılıyordu ve bu inanç, milyonlarca kedinin ölümüne neden oldu.

Gerçekte ise vebayı taşıyanlar kediler değil, farelerdi. Ancak dönemin insanları, kedilere yönelik bu yanlış inancı körükledi ve kediler en ağır cezalara maruz kaldı.

Gerçekte ise vebayı taşıyanlar kediler değil, farelerdi. Ancak dönemin insanları, kedilere yönelik bu yanlış inancı körükledi ve kediler en ağır cezalara maruz kaldı.

Tarihçi Robert Darnton'un "The Great Cat Massacre" adlı kitabında belirttiği üzere, Avrupa'da kediler sistematik olarak yakılarak, dövülerek ve hatta kulelerden atılarak öldürüldü.

Tarihçi Robert Darnton'un "The Great Cat Massacre" adlı kitabında belirttiği üzere, Avrupa'da kediler sistematik olarak yakılarak, dövülerek ve hatta kulelerden atılarak öldürüldü.
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Paris'te insanlar kedileri çuvallara doldurup ateşe verirken, bazı kasabalarda halk, kedileri yakarak etrafında dans ederdi.

Paris'te insanlar kedileri çuvallara doldurup ateşe verirken, bazı kasabalarda halk, kedileri yakarak etrafında dans ederdi.

Danimarka’da kediler fıçılara hapsedilir ve dövülerek öldürülürken, Belçikalılar bu masum hayvanları kulelerden aşağı atardı.

Danimarka’da kediler fıçılara hapsedilir ve dövülerek öldürülürken, Belçikalılar bu masum hayvanları kulelerden aşağı atardı.

Bu vahşet, 19. yüzyıla kadar devam etti ve milyonlarca kedinin hayatına mal oldu. Neyse ki 1800'lerde hayvanlara karşı işlenen bu acımasızlıklar yasalarla son buldu ve kediler bu trajik kaderden kurtarıldı.

Bu vahşet, 19. yüzyıla kadar devam etti ve milyonlarca kedinin hayatına mal oldu. Neyse ki 1800'lerde hayvanlara karşı işlenen bu acımasızlıklar yasalarla son buldu ve kediler bu trajik kaderden kurtarıldı.

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