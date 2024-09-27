Kediler Nasıl Oluyor da Hemen Hemen Her Durumda Dört Ayak Üstüne Düşmeyi Başarabiliyor?

Kedilerin dört ayak üstüne düşmesi, onları yıllardır hem bilim insanları hem de hayvanseverler için büyüleyici kılan bir yetenek. Peki, kediler bu durumu nasıl başarıyor?

Fizik kurallarını mı çiğniyorlar yoksa beynimizden bile hızlı refleksleri mi var?

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