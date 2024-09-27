Kediler Nasıl Oluyor da Hemen Hemen Her Durumda Dört Ayak Üstüne Düşmeyi Başarabiliyor?
Kediler Nasıl Oluyor da Hemen Hemen Her Durumda Dört Ayak Üstüne Düşmeyi Başarabiliyor?
Kedilerin dört ayak üstüne düşmesi, onları yıllardır hem bilim insanları hem de hayvanseverler için büyüleyici kılan bir yetenek. Peki, kediler bu durumu nasıl başarıyor?
Fizik kurallarını mı çiğniyorlar yoksa beynimizden bile hızlı refleksleri mi var?
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Kedilerin bu becerisini anlamak için önce fiziği anlamamız gerekiyor. Fizikçiler, kedilerin nasıl döndüğüne ve her zaman ayaklarının üzerine düşebildiğine şaşırmıştı çünkü açısal momentumun korunumu yasasına ters görünüyordu.
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Kediler ise vücutlarını belden bükerek bu sorunu çözüyorlar. Önce vücutlarının ön kısmını bir yöne, arka kısmını ise zıt yöne döndürerek dengeleniyorlar.
Sonra belden açıldıklarında kendilerini tamamen düz bir pozisyona getiriyorlar. Bu modele fizikçi Greg Gbur, "bükülme ve dönme" modeli adını veriyor.
Sadece "bükülme ve dönme" değil, kediler başka tekniklerle de kendilerini düzeltmeyi başarıyorlar. "Toplama ve dönme" adı verilen bir başka teknikte, ön bacaklarını uzatırken arka bacaklarını topluyorlar.
Bu hareket, tıpkı buz patencilerinin kollarını açıp kapatarak dönüş hızlarını ayarlamaları gibi vücutlarının bir kısmını daha az dönme direncine sokuyor.
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Teknikler, kedilerin esnek bel omurlarına dayanıyor. Kedilerin diğer dört ayaklı canlılardan daha ince omurlara sahip olması, onlara bu üstün esnekliği kazandırıyor ve düşerken hızla pozisyon almalarını sağlıyor.
Kedilerin dört ayak üstüne düşme yeteneği yalnızca fiziksel bir beceri değil, aynı zamanda nörolojik bir refleks olan "düzeltme refleksi" ile de destekleniyor.
İç kulaktaki vestibüler sistem, kedinin düşüş pozisyonunu algılıyor ve beynine vücut kaslarını hareket ettirme sinyali gönderiyor.
Refleksin gelişmesi, doğuştan gelen bir özellik değil. 1950'lerde yapılan deneyler, yavru kedilerin bu yeteneği henüz gelişmeden önce düzeltme refleksini kullanamadığını gösterdi.
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benim zeytinin ya kaslarla beyin arasında bağ yok ya da şapşal fizikle dalga geçiyor. bir kaç kez yakın mesafeden sırt üstü bıraktım hep yan geldi 😁