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Dört Ayaklı Dostlarımız Kedilerin Neden Sürekli Bir Şeyler Devirdiğini Öğrenince Onlara Hak Vereceksiniz

Dört Ayaklı Dostlarımız Kedilerin Neden Sürekli Bir Şeyler Devirdiğini Öğrenince Onlara Hak Vereceksiniz

Kedi
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
26.09.2024 - 20:35

Kediler bizim için adeta birer yaşam kaynağı. Hem ilginç davranışları hem de şirinlikleriyle bizi adeta can evimizden vuran kedilerin psikolojisini anlamak da mümkün değil. Peki kedilerin neden sürekli bir şeyler devirdiğini merak etmiş miydiniz? Kedilerin sürekli bir şeyler devirmesinin arkasında iki tane mantıklı sebep yatıyor.

İşte detaylar...

Kaynak: https://www.zoetispetcare.com/blog/ar...
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Dört ayaklı tüylü dostlarımız kedileri sevmemek mümkün değil. En az canımız kadar sevsek de kedilerin bazı hareketlerine anlam veremiyoruz sizler de takdir edersiniz ki.

Tatlılıkları şöyle dursun, kedilerin "sayko" davranışları bilimin bile merak konusu haline gelmiş durumda.

Kedilerin sürekli olarak bir şeyler devirdiğine de şahit olmuşsunuzdur. Hatta devirdikten sonra sanki nispet yaparmış gibi gözünüzün içine bakarlar. Peki kedilerin neden sürekli bir şeyleri devirdiğini merak ettiniz mi?

Kedilerin sürekli olarak bir şeyler devirdiğine de şahit olmuşsunuzdur. Hatta devirdikten sonra sanki nispet yaparmış gibi gözünüzün içine bakarlar. Peki kedilerin neden sürekli bir şeyleri devirdiğini merak ettiniz mi?

Uzmanlar bunun için bazı sebepler sunuyorlar. Bu sebeplerden ilki canlarının sıkılmış olması. Evet, kedilerin eğlenceli anlayışı sanırsak eşyaları bir yerden ittirmek.

Uzmanlar bunun için bazı sebepler sunuyorlar. Bu sebeplerden ilki canlarının sıkılmış olması. Evet, kedilerin eğlenceli anlayışı sanırsak eşyaları bir yerden ittirmek.

Jackson Galaxy isimli bir YouTuber, kedileriyle birlikte yaşadığı bu durumdan son derece muzdarip olduğunu dile getirmişti geçtiğimiz yıllarda. Evdeki oyuncak sayısını artırsa da kediler, evdeki eşyaları, masalardan ve raflardan iterek düşürmeye devam etmiş. Can sıkıntısı ve kedilerin pek bi' meraklı doğası bir araya gelince başa böyle şeyler gelmesi gayet doğal...

Bir diğer sebebi ise kedilerin içgüdüsel olarak birer avcı olması. Yani kalemi, fanusu ya da herhangi bir nesnenin yükseklikten düşmesi kedilerin avlanma içgüdülerini harekete geçiriyor.

Bir diğer sebebi ise kedilerin içgüdüsel olarak birer avcı olması. Yani kalemi, fanusu ya da herhangi bir nesnenin yükseklikten düşmesi kedilerin avlanma içgüdülerini harekete geçiriyor.

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