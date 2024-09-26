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Bebek Taklidi Yapan Flörtünü Paylaşarak Hepimizi Cringe Komasına Sokan Kullanıcı

Bebek Taklidi Yapan Flörtünü Paylaşarak Hepimizi Cringe Komasına Sokan Kullanıcı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
26.09.2024 - 16:50

Geçtiğimiz günlerde bir X (Twitter) kullanıcısı, bebek taklidi yapan flörtünü paylaştı. Diğer kullanıcılar bu durumu uzun uzun sorgularken utançtan adeta yerine dibine girdi.

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Sizler de takdir edersiniz ki farklı ilişki dinamikleri var. Başkalarının yaşadığı ilişkiler zaman zaman bize utanç verici gelebiliyor.

Bir Twitter kullanıcısı ise flörtüyle olan konuşmasını bu şekilde paylaştı. "Inga" diyerek bebek ağlama sesini taklit eden flört adeta hepimizi cringe komasına soktu.

Bir Twitter kullanıcısı ise flörtüyle olan konuşmasını bu şekilde paylaştı. "Inga" diyerek bebek ağlama sesini taklit eden flört adeta hepimizi cringe komasına soktu.

E tabii diğer kullanıcılardan da yorumlar gecikmedi👇

E tabii diğer kullanıcılardan da yorumlar gecikmedi👇
twitter.com

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twitter.com
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