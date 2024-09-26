Bebek Taklidi Yapan Flörtünü Paylaşarak Hepimizi Cringe Komasına Sokan Kullanıcı
Bebek Taklidi Yapan Flörtünü Paylaşarak Hepimizi Cringe Komasına Sokan Kullanıcı
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Sizler de takdir edersiniz ki farklı ilişki dinamikleri var. Başkalarının yaşadığı ilişkiler zaman zaman bize utanç verici gelebiliyor.
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Bir Twitter kullanıcısı ise flörtüyle olan konuşmasını bu şekilde paylaştı. "Inga" diyerek bebek ağlama sesini taklit eden flört adeta hepimizi cringe komasına soktu.
E tabii diğer kullanıcılardan da yorumlar gecikmedi👇
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