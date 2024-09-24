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Müzik Dehası Mozart'ın Bestesi 260 Yıl Sonra Ortaya Çıkarıldı

Müzik Dehası Mozart'ın Bestesi 260 Yıl Sonra Ortaya Çıkarıldı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
25.09.2024 - 00:29

Alman araştırmacılar, Wolfgang Amadeus Mozart'ın ergenlik döneminin başlarında bestelediğini tahmin ettiği daha önce bilinmeyen bir müzik eserinin, Almanya'daki bir kütüphanede ortaya çıkarıldığını dile getirdi. Eserin 1760'lı yıllarda bestelendiği ve neredeyse 260 yıllık olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: https://www.france24.com/en/live-news...
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Alman araştırmacılar, Wolfgang Amadeus Mozart'ın ergenlik döneminin başlarında bestelediği daha önce bilinmeyen bir müzik eserinin, Almanya'daki bir kütüphanede ortaya çıkarıldığını duyurdu.

Alman araştırmacılar, Wolfgang Amadeus Mozart'ın ergenlik döneminin başlarında bestelediği daha önce bilinmeyen bir müzik eserinin, Almanya'daki bir kütüphanede ortaya çıkarıldığını duyurdu.

Eserin, 1760'ların ortalarında veya sonlarında yazıldığı ve yaklaşık 12 dakika süren, yaylı çalgılar üçlüsü için yazılmış yedi küçük bölümden oluştuğu belirtildi.

Eserin, 1760'ların ortalarında veya sonlarında yazıldığı ve yaklaşık 12 dakika süren, yaylı çalgılar üçlüsü için yazılmış yedi küçük bölümden oluştuğu belirtildi.

Araştırmacılar, eseri Leipzig’deki müzik kütüphanesinde, Mozart’ın tüm eserlerini kapsayan Köchel Kataloğu’nun son baskısını hazırlarken buldular. Keşfedilen el yazmasının Mozart tarafından değil, 1780 civarında yapılmış bir kopya olduğu düşünülüyor.

Eser, Salzburg'da yeni Köchel Kataloğu'nun tanıtımında bir yaylı çalgılar üçlüsü tarafından çalındı ve 'Küçük Bir Gece Müziği' olarak adlandırıldı.

Eser, Salzburg'da yeni Köchel Kataloğu'nun tanıtımında bir yaylı çalgılar üçlüsü tarafından çalındı ve 'Küçük Bir Gece Müziği' olarak adlandırıldı.

Eserin Almanya prömiyeri Leipzig Operası'nda yapılacak. El yazması, tek bir kaynakta korunmuş olup, eserin Mozart’ın İtalya’ya ilk seyahatinden önce yazıldığı düşünülüyor.

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