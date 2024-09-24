Müzik Dehası Mozart'ın Bestesi 260 Yıl Sonra Ortaya Çıkarıldı

Alman araştırmacılar, Wolfgang Amadeus Mozart'ın ergenlik döneminin başlarında bestelediğini tahmin ettiği daha önce bilinmeyen bir müzik eserinin, Almanya'daki bir kütüphanede ortaya çıkarıldığını dile getirdi. Eserin 1760'lı yıllarda bestelendiği ve neredeyse 260 yıllık olduğu tahmin ediliyor.