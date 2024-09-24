Müzik Dehası Mozart'ın Bestesi 260 Yıl Sonra Ortaya Çıkarıldı
Müzik Dehası Mozart'ın Bestesi 260 Yıl Sonra Ortaya Çıkarıldı
Kaynak: https://www.france24.com/en/live-news...
Alman araştırmacılar, Wolfgang Amadeus Mozart'ın ergenlik döneminin başlarında bestelediğini tahmin ettiği daha önce bilinmeyen bir müzik eserinin, Almanya'daki bir kütüphanede ortaya çıkarıldığını dile getirdi. Eserin 1760'lı yıllarda bestelendiği ve neredeyse 260 yıllık olduğu tahmin ediliyor.
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Alman araştırmacılar, Wolfgang Amadeus Mozart'ın ergenlik döneminin başlarında bestelediği daha önce bilinmeyen bir müzik eserinin, Almanya'daki bir kütüphanede ortaya çıkarıldığını duyurdu.
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Eserin, 1760'ların ortalarında veya sonlarında yazıldığı ve yaklaşık 12 dakika süren, yaylı çalgılar üçlüsü için yazılmış yedi küçük bölümden oluştuğu belirtildi.
Eser, Salzburg'da yeni Köchel Kataloğu'nun tanıtımında bir yaylı çalgılar üçlüsü tarafından çalındı ve 'Küçük Bir Gece Müziği' olarak adlandırıldı.
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