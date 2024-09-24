Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan Polis Katiline Tepki Gösterdi: "Bu Zihniyet Ne Zaman Yerleşti?"
Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan Polis Katiline Tepki Gösterdi: "Bu Zihniyet Ne Zaman Yerleşti?"
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26 adet suç kaydı bulunan 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti, polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı esnada bir polis memurunun silahını alarak polislere ve etrafa ateş açtı.
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Polis memurlarının da karşılık vermesiyle çıkan çatışmada ağır yaralanan 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.
Tüm Türkiye şehit Şeyda Yılmaz için yas tuttu. Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan da polis memuru Şeyda Yılmaz'ın şehit edilmesine tepki gösteren isimlerden bir tanesiydi.
Gürkan, önce günümüz zihniyetini eleştirdi,
Sonrasında hukuk sistemini...
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Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan, bu eleştirileriyle kendisine hak verdirdi👇
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