Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan Polis Katiline Tepki Gösterdi: "Bu Zihniyet Ne Zaman Yerleşti?"

26 suçtan kaydı olan polis katili Yunus Emre Geçti, gözaltına alınmıştı. Tüm Türkiye şehit Şeyda Yılmaz için yas tuttu. Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan da Şeyda Yılmaz'ın şehit edilmesine tepki gösteren isimlerden bir tanesiydi.