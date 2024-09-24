Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Tüm Dünya Yanlış mı Biliyor? Aralıklı Oruç Diyeti Uygulayanların Kalp Krizi Riski Daha Yüksek

Tüm Dünya Yanlış mı Biliyor? Aralıklı Oruç Diyeti Uygulayanların Kalp Krizi Riski Daha Yüksek

Diyet
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
24.09.2024 - 21:49

Yeni yapılan araştırmalardaki bulgulara göre günün belirli saatlerinde aç/tok kalma üzerine kurulu aralıklı orucu uygulayan kişilerin kalp hastalığına yakalanma riski daha fazla.

İşte detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Aralıklı oruç son dönemlerde en çok tercih edilen diyet yöntemlerinden bir tanesi. Farklı uygulama yöntemleri olsa da pratik olduğu düşünülen aralıklı orucun sağlıklı olup olmadığı da en çok tartışılan konulardan bir tanesi.

Aralıklı oruç son dönemlerde en çok tercih edilen diyet yöntemlerinden bir tanesi. Farklı uygulama yöntemleri olsa da pratik olduğu düşünülen aralıklı orucun sağlıklı olup olmadığı da en çok tartışılan konulardan bir tanesi.

İsterseniz önce aralıklı orucun ne olduğundan biraz bahsedelim. Aralıklı oruç belirli saat aralıklarında besin tüketip diğer saat aralıklarında ise aç kalmaya dayanır. Bu genellikle 8 saat yeme, 16 saat açlık düzeninde uygulanır.

İsterseniz önce aralıklı orucun ne olduğundan biraz bahsedelim. Aralıklı oruç belirli saat aralıklarında besin tüketip diğer saat aralıklarında ise aç kalmaya dayanır. Bu genellikle 8 saat yeme, 16 saat açlık düzeninde uygulanır.

Peki uzmanlar bu konuda ne diyorlar? Aralıklı oruç sağlıklı mı, değil mi?

İsterseniz öncelikle ABD'de yürütülen çalışmalardan birine bakalım. 2003 yılından 2018 yılına kadar yaklaşık 20 bin kişinin beslenme alışkanlıkları analiz edildi. Sekiz saatlik beslenme alışkanlığına sahip kişilerin diğer normal beslenme şekline sahip olanlara oranla kalp hastalığından ölme riski yüzde 91 daha fazla.

Kronik hastalar için de büyük risk var.

Kronik hastalar için de büyük risk var.

Bilim insanları, kronik hastalığı ya da kanseri olan kişilerin zaman kısıtlı diyet uyguladıklarında ölüm riskinin arttığını tespit etti. Özellikle kalp hastalığı ve kanseri olan kişilerde, bu diyetin ölüm riskini ciddi oranda yükselttiği gözlemlendi.

Araştırmalara göre, 16:8 zaman kısıtlı beslenme düzenini takip eden kişilerin daha az yağsız kas kütlesine sahip olduğu belirlendi. Bu bulgu, aralıklı oruç tutanların daha fazla kas kaybettiğini gösteren önceki bir klinik çalışma ile de örtüşüyor.

Yaş ilerledikçe kasları korumak, düşmelere ve sakatlıklara karşı koruma sağlar ve metabolik sağlığı destekler. Zhong, düşük kas kütlesinin yüksek ölüm oranlarıyla, özellikle de kalp hastalığından ölüm riskiyle bağlantılı olduğunu belirtse de, bu bulguların kesin olmadığını vurguluyor.

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın