Tüm Dünya Yanlış mı Biliyor? Aralıklı Oruç Diyeti Uygulayanların Kalp Krizi Riski Daha Yüksek

Bilim insanları, kronik hastalığı ya da kanseri olan kişilerin zaman kısıtlı diyet uyguladıklarında ölüm riskinin arttığını tespit etti. Özellikle kalp hastalığı ve kanseri olan kişilerde, bu diyetin ölüm riskini ciddi oranda yükselttiği gözlemlendi.