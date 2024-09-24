Tüm Dünya Yanlış mı Biliyor? Aralıklı Oruç Diyeti Uygulayanların Kalp Krizi Riski Daha Yüksek
Tüm Dünya Yanlış mı Biliyor? Aralıklı Oruç Diyeti Uygulayanların Kalp Krizi Riski Daha Yüksek
Yeni yapılan araştırmalardaki bulgulara göre günün belirli saatlerinde aç/tok kalma üzerine kurulu aralıklı orucu uygulayan kişilerin kalp hastalığına yakalanma riski daha fazla.
İşte detaylar...
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Aralıklı oruç son dönemlerde en çok tercih edilen diyet yöntemlerinden bir tanesi. Farklı uygulama yöntemleri olsa da pratik olduğu düşünülen aralıklı orucun sağlıklı olup olmadığı da en çok tartışılan konulardan bir tanesi.
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İsterseniz önce aralıklı orucun ne olduğundan biraz bahsedelim. Aralıklı oruç belirli saat aralıklarında besin tüketip diğer saat aralıklarında ise aç kalmaya dayanır. Bu genellikle 8 saat yeme, 16 saat açlık düzeninde uygulanır.
Peki uzmanlar bu konuda ne diyorlar? Aralıklı oruç sağlıklı mı, değil mi?
Kronik hastalar için de büyük risk var.
Araştırmalara göre, 16:8 zaman kısıtlı beslenme düzenini takip eden kişilerin daha az yağsız kas kütlesine sahip olduğu belirlendi. Bu bulgu, aralıklı oruç tutanların daha fazla kas kaybettiğini gösteren önceki bir klinik çalışma ile de örtüşüyor.
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