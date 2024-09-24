Köpeklerin Neden Çimen Yemeyi Bu Kadar Lezzetli Bulduğunu Hiç Merak Ettiniz mi?
Köpeklerin Neden Çimen Yemeyi Bu Kadar Lezzetli Bulduğunu Hiç Merak Ettiniz mi?
Köpekler, yenilebilir olmasa bile birçok şeyi keyifle ağzına alabilir. Bu, onların içgüdüsel bir davranışıdır. Fakat, eğer köpeğinizi ön bahçenizde sığır gibi otlarken görüyorsanız, bu durum yalnızca iştahının bir yansıması olmayabilir. Köpeğinizin çimenleri hevesle yemesi, onun sağlık durumunun bir göstergesi olabilir. Detaylar içeriğimizde. 👇
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Sevimli dostlarımız köpekler hayatımıza renk katıyorlar.
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Çimen yemek köpekler için, altta yatan başka bir hastalığın habercisi olabilir.
Köpeklerin neden çimen yediği konusunda şimdiye dek yapılmış çok az araştırma mevcut.
Peki köpeklerin ne zaman sıkıldıkları için çimen yediğini, ne zaman ciddi bir durum olduğunu nasıl anlayabiliriz?
Yine de köpeğinizi mümkün olduğunca çimen yemekten uzak tutmanızı tavsiye ederiz.
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Küçük ırklar kusuyor büyük ırklar kusmuyor gözlemlediğim ne kadar doğru olduğuna emin değilim ama hep başı ağrıdığı için yediklerini sölerler bilimsel bi day... Devamını Gör
Evet öyle derler, çimeni değil ama bebek bezlerini açıp neden yediklerini daha çok merak ediyorum ay kuscam