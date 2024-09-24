Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Hayvanlar
Köpek
Köpeklerin Neden Çimen Yemeyi Bu Kadar Lezzetli Bulduğunu Hiç Merak Ettiniz mi?

Köpeklerin Neden Çimen Yemeyi Bu Kadar Lezzetli Bulduğunu Hiç Merak Ettiniz mi?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
24.09.2024 - 19:58

Köpekler, yenilebilir olmasa bile birçok şeyi keyifle ağzına alabilir. Bu, onların içgüdüsel bir davranışıdır. Fakat, eğer köpeğinizi ön bahçenizde sığır gibi otlarken görüyorsanız, bu durum yalnızca iştahının bir yansıması olmayabilir. Köpeğinizin çimenleri hevesle yemesi, onun sağlık durumunun bir göstergesi olabilir. Detaylar içeriğimizde. 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sevimli dostlarımız köpekler hayatımıza renk katıyorlar.

Sevimli dostlarımız köpekler hayatımıza renk katıyorlar.

Özellikle evcil hayvan besleyen insanlar için kendi yediğimiz yemek kadar evcil hayvanlarımızın ne yediği de önemli. Aslında bir köpeğin çimen tükettikten sonra kustuğunu görmek alışılmadık bir durum değildir. Bazı köpekler kendi midesini yatıştırmak için çimen yerler. Yine de bu durum evcil hayvan sahiplerinin köpeklerinin neden çimen yediğini merak etmesine sebep oluyor haklı olarak. Çünkü altında başka nedenler de yatabiliyor.

Çimen yemek köpekler için, altta yatan başka bir hastalığın habercisi olabilir.

Çimen yemek köpekler için, altta yatan başka bir hastalığın habercisi olabilir.

Amerikan Kennel Kulübü'nün baş veterinerlik sorumlusu Dr. Jerry Klein'e göre, bu davranış bazen halihazırda var olan semptomlara bir yanıt olabilir.

2019 yılında verdiği bir röportajda kendisi, ”Köpekler dışarı çıktıklarında gördüğü çimenleri çok hızlı bir şekilde tüketiyorsa, genellikle bir tür gastrointestinal reaksiyon yapmak için içgüdüsel bir davranış sergiliyorlardır. Yedikleri şeyin mide bulandırıcı olduklarını veya yememesi gereken herhangi başka bir şey olduğunu fark ettiklerinde ise nasıl yapacaklarını bildikleri tek şey olan kusmaya kendilerini zorlarlar. Çimen yiyen bazı köpekler çiğnemeden yer ve çoğu zaman da kusarlar.” demişti.

Köpeklerin neden çimen yediği konusunda şimdiye dek yapılmış çok az araştırma mevcut.

Mide problemlerinin bu davranışın genel sebebi olduğu düşünülse de ne yazık ki yaygın bir sorun olmasına rağmen bu konu hakkında pek fazla araştırma yok. 

Aynı şekilde, bir köpek ayakkabılarınızı veya mutfak tezgahında bıraktığınız yiyecekleri neden çiğneme ihtiyacı hissediyorsa, yine aynı nedenden dolayı da çimen yiyebilir: Çünkü aç, endişeli veya sıkılmıştır.

Peki köpeklerin ne zaman sıkıldıkları için çimen yediğini, ne zaman ciddi bir durum olduğunu nasıl anlayabiliriz?

Peki köpeklerin ne zaman sıkıldıkları için çimen yediğini, ne zaman ciddi bir durum olduğunu nasıl anlayabiliriz?

Bunun için köpeğin yeme şekline dikkat etmek gerekiyor. Köpekler omnivordur, yani hem et hem ot yiyebilirler. Bu nedenle normalde çimen yemiş olmak tek başına bir köpeği hasta etmek için yeterli bir neden olmayacaktır. Ancak bir köpek çimleri veya herhangi bir otu çiğneyebileceğinden daha hızlı yiyorsa, bu bir şeylerin yanlış olduğunun bir göstergesi olabilir. Bütün yutulan çimenler köpeğin boğazını ve mide zarını tahriş edebilir ve kısa sürede çoğunu yutarlarsa potansiyel olarak kusmalarına neden olur.

Yine de köpeğinizi mümkün olduğunca çimen yemekten uzak tutmanızı tavsiye ederiz.

Yine de köpeğinizi mümkün olduğunca çimen yemekten uzak tutmanızı tavsiye ederiz.

Halka açık yerlerdeki çimler böcek ilacı gibi zararlı kimyasalları potansiyel olarak taşıyabileceğinden dolayı bu davranış teşvik edilmemelidir. Ancak yerse ve daha sonra herhangi bir hastalık veya rahatsızlık belirtisi göstermezse, onu veterinere götürmenize de gerek yoktur. Çimen yiyen bir köpek gördüğünüzde onu durdurmaya çalışabilir ve ardından 15 ila 20 dakika içinde nasıl davrandığını görmek için onu izleyebilirsiniz. Köpeğin nasıl davrandığına, vücut şekline ve kusup kusmadığına göre de onu veterinere götürüp götürmeyeceğinize karar verebilirsiniz.

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
ömer

Küçük ırklar kusuyor büyük ırklar kusmuyor gözlemlediğim ne kadar doğru olduğuna emin değilim ama hep başı ağrıdığı için yediklerini sölerler bilimsel bi day... Devamını Gör

mamamia

Evet öyle derler, çimeni değil ama bebek bezlerini açıp neden yediklerini daha çok merak ediyorum ay kuscam