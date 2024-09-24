Köpeklerin Neden Çimen Yemeyi Bu Kadar Lezzetli Bulduğunu Hiç Merak Ettiniz mi?

Mide problemlerinin bu davranışın genel sebebi olduğu düşünülse de ne yazık ki yaygın bir sorun olmasına rağmen bu konu hakkında pek fazla araştırma yok.

Aynı şekilde, bir köpek ayakkabılarınızı veya mutfak tezgahında bıraktığınız yiyecekleri neden çiğneme ihtiyacı hissediyorsa, yine aynı nedenden dolayı da çimen yiyebilir: Çünkü aç, endişeli veya sıkılmıştır.