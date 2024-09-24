Belli Süreçlerden Geçiyormuş: Saç Ne Kadar Sürede Uzar?
Belli Süreçlerden Geçiyormuş: Saç Ne Kadar Sürede Uzar?
Kaynak: https://www.kiehls.com/skincare-advic...
Bazılarımız için saç son derece önemli. Dış görünüşümüzü değiştiren ve yüzümüzü tamamlayan saçlarımızı zaman zaman kestirmek zorunda kalabiliyoruz. Peki saç ne kadar sürede uzar? Saçın uzaması ne kadar hızlı gerçekleşir?
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Saçlarımızı kestirdikten sonra belki pişman olup ya da sadece merak edip "Ne zaman uzayacak?" diye sorabiliriz.
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Peki saç ne kadar sürede uzar? Hemen konuya girelim: Saçlar genellikle ayda yaklaşık yarım santimetre, yani yılda altı santimetre kadar uzar. Her saç teli, bireysel bir folikülden çıkar. Folikülün tabanında, yeni saçın büyüdüğü saç kökü bulunur.
Folikülün cilde yakın kısmında ise saçın nemli ve sağlıklı kalmasını sağlayan sebum salgılayan yağ bezleri vardır. Saç büyüme döngüsü üç aşamadan oluşur. İlk aşama, yeni saçın aktif olarak saç kökünde büyüdüğü anajen evresidir.
Bunu, saçın büyümesinin durduğu ve gerileme dönemi olan katajen evresi izler. Son olarak dinlenme dönemi olarak da bilinen telojen evresi gelir. Saç derisinde bu son evre bir yıla kadar sürebilir.
Saç, folikülün içinde canlıyken, cildin dışına çıktığında ölü hale gelir. Saçınızın büyük bir kısmı ölü keratin hücrelerinden oluşur; ancak saç şaftı, saçın sağlığı ve görünümünde önemli rol oynayan su ve lipitler gibi diğer bileşenleri de içerir.
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