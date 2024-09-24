Belli Süreçlerden Geçiyormuş: Saç Ne Kadar Sürede Uzar?

Bazılarımız için saç son derece önemli. Dış görünüşümüzü değiştiren ve yüzümüzü tamamlayan saçlarımızı zaman zaman kestirmek zorunda kalabiliyoruz. Peki saç ne kadar sürede uzar? Saçın uzaması ne kadar hızlı gerçekleşir?

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