Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Son Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler
Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Son Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler
Ülkemizde olduğu gibi dünya çapında da X uygulamasını mizaha boğan bir sürü kullanıcı var. Bakalım bu hafta dünya çapında timeline'ımızı neler neşelendirmiş...
Hazırsanız, başlayalım👇
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1. "Ben hariç herkesi beğendiğini fark ettiğimde"
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3. "Çevremdekilere bakıp ailemin beni ne kadar iyi yetiştirdiğini fark ettiğimde"
4. "Reglin ikinci günü aynı böyle hissettiriyor"
5. "Köpek balığı olsaydım ben"
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6. "Yemek yedikten sonra uyumamaya çalışıyorum"
7. "Stalk yapıp beni kıskandıran bir şey gördüğümde"
8. "Uykudan uyanıp hiç mesaj göremediğimde"
9. "Henüz yapmadığım şakaya gülerken"
10. "Neden cevap vermen bu kadar uzun sürdü diye sordukları esnada ben"
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11. "Utangaç olmamalıyım dedikten sonra her gittiğim yerde ben"
12. "Yemek yedikten sonra ben"
13. "Hayattaki güncel durumum"
14. "Bunun vizesi ne zaman bitiyor?"
15. "Öz güvensizlik"
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