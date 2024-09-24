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Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Son Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler

Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Son Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
24.09.2024 - 16:33

Ülkemizde olduğu gibi dünya çapında da X uygulamasını mizaha boğan bir sürü kullanıcı var. Bakalım bu hafta dünya çapında timeline'ımızı neler neşelendirmiş...

Hazırsanız, başlayalım👇

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1. "Ben hariç herkesi beğendiğini fark ettiğimde"

1. "Ben hariç herkesi beğendiğini fark ettiğimde"
twitter.com

2. "Gizemli olmam gerekirken içimi fazla açtığımda ben"

3. "Çevremdekilere bakıp ailemin beni ne kadar iyi yetiştirdiğini fark ettiğimde"

3. "Çevremdekilere bakıp ailemin beni ne kadar iyi yetiştirdiğini fark ettiğimde"
twitter.com

4. "Reglin ikinci günü aynı böyle hissettiriyor"

4. "Reglin ikinci günü aynı böyle hissettiriyor"
twitter.com

5. "Köpek balığı olsaydım ben"

5. "Köpek balığı olsaydım ben"
twitter.com
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6. "Yemek yedikten sonra uyumamaya çalışıyorum"

6. "Yemek yedikten sonra uyumamaya çalışıyorum"
twitter.com

7. "Stalk yapıp beni kıskandıran bir şey gördüğümde"

7. "Stalk yapıp beni kıskandıran bir şey gördüğümde"
twitter.com

8. "Uykudan uyanıp hiç mesaj göremediğimde"

8. "Uykudan uyanıp hiç mesaj göremediğimde"
twitter.com

9. "Henüz yapmadığım şakaya gülerken"

9. "Henüz yapmadığım şakaya gülerken"
twitter.com

10. "Neden cevap vermen bu kadar uzun sürdü diye sordukları esnada ben"

10. "Neden cevap vermen bu kadar uzun sürdü diye sordukları esnada ben"
twitter.com
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11. "Utangaç olmamalıyım dedikten sonra her gittiğim yerde ben"

11. "Utangaç olmamalıyım dedikten sonra her gittiğim yerde ben"
twitter.com

12. "Yemek yedikten sonra ben"

12. "Yemek yedikten sonra ben"
twitter.com

13. "Hayattaki güncel durumum"

13. "Hayattaki güncel durumum"
twitter.com

'Yapamıyorum...'

14. "Bunun vizesi ne zaman bitiyor?"

14. "Bunun vizesi ne zaman bitiyor?"
twitter.com

15. "Öz güvensizlik"

15. "Öz güvensizlik"
twitter.com

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